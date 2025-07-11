"Предупреждено 22 теракта": в Нацполиции рассказали о хитростях вербовки украинцев россиянами

Как россияне вербуют украинцев для выполнения задач и дает ли превентивная работа результаты

За первое полугодие 2025 правоохранители предупредили уже 22 теракта в Украине. Среди исполнителей, которых планировали использовать российские спецслужбы, было 17 несовершеннолетних.

Об этом рассказал генерал Андрей Небытов в интервью "Телеграфу" "Полиция за то, чтобы люди имели оружие, в том числе короткоствольное. Но при определенных условиях — генерал Андрей Небытов" . Он объяснил схемы вербовки украинцев и методы, которыми пользуются оккупанты для привлечения сотрудников.

Диверсии и поджоги

Кроме подготовки терактов, россияне организуют многочисленные диверсионные акции по всей Украине. В частности, поджигают авто военных и волонтеров, уничтожают железнодорожное оборудование.

"В этом году уже произошло 244 таких поджога, 161 из них раскрыто. За их совершение задержано более сотни человек, среди которых 40 несовершеннолетних", — отметил генерал. Правоохранители фиксируют разные способы привлечения людей к антиукраинской деятельности.

Методы вербовки

На вопрос, есть ли какой-нибудь общий портрет диверсанта, генерал Небытов пояснил, что российские спецслужбы используют несколько основных способов привлечения украинцев к террористической деятельности. Сначала они предлагают большие деньги за выполнение простых задач.

"Это очень разные люди. Общего портрета нет. Во-первых, в основном россияне обещают большие деньги за совершение таких действий. Во-вторых, привлекая к выполнению сперва несложных задач, они в дальнейшем могут шантажировать наших людей передачей информации об их действиях в полицию или СБУ", — объяснил Небытов.

Оккупанты активно используют социальные сети, в частности Telegram, для поиска потенциальных исполнителей. Они распределяют задачи между разными людьми, чтобы усложнить работу правоохранителей.

"Один покупает элементы для взрывчатки, другой производит, третий — устанавливает. Кто-то фотографирует важные объекты, собирает информацию", — описал схему работы генерал. Люди, которые согласны сотрудничать с российскими спецслужбами, обычно не получают обещанных средств. Для оккупантов такие лица являются лишь расходным материалом.

"Должен подчеркнуть, что люди, которых мы задержали, не получили от россиян какие-то деньги. Их обманывают. Для россиян такие "агенты" — расходный материал", — подчеркнул Небытов.

Генерал привел пример из Ровно, где девушкам в Telegram предложили работу курьера. Они передали сверток другому человеку, севшему в такси. "Передали его другому человеку, севшему в такси, и раздался взрыв", — рассказал правоохранитель.

Превентивная работа дает результаты

Полиция и спецслужбы проводят активную превентивную работу среди населения. К ней приобщаются журналисты и родители несовершеннолетних.

"В 2024 году мы получали лишь единичные сообщения о попытках вербовки на такую опасную работу, за которую неожиданно много платят. Уже в этом году показатели существенно выше — за 6 месяцев текущего года получили уже более полусотни таких сообщений", — подытожил генерал Небытов.

Напомним, агент СБУ разоблачил "кротоферму" ФСБ в Москве и рассказал, как россияне вербовали агентов в Украине.