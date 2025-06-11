Агент СБУ разоблачил "кротоферму" ФСБ в Москве: как россияне вербовали агентов в Украине

В настоящее время Сивковичу и Кулиничу инкриминируют обвинения в ряде преступлений

Еще до полномасштабной войны СБУ внедрила своего агента в московский офис, который контролировал экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович. Экс-чиновник бывшего президента Украины Виктора Януковича сотрудничал с российской службой безопасности (ФСБ), организовывал операции в Украине и вербовал агентов.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону сообщил тайный сотрудник СБУ. Под прикрытием водителя-помощника агент вошел в доверие к Сивковичу и собирал данные о работе офиса, фактически был "кротофермой" — центром вербовки агентов, сбора информации о ситуации в Украине, а также проникновения в органы власти.

Также для Кремля готовились политические аналитические сводки с подтасованными данными соцопросов.

Оперативник СБУ также разоблачил роль экс-главы крымского управления СБУ Олега Кулинича, который работал на Кремль и был задержан в 2022 году главой СБУ Василием Малюком. По словам бывших подчиненных, Кулинич саботировал работу управления: назначал неспециалистов, блокировал расследования, собирал чувствительную информацию для врага.

В ночь начала вторжения он лично запретил передавать в Киев данные о наступлении россиян в Херсонской области. "В 3:00 (24 февраля 2022 года — ред.) дежурный сотрудник доложил, что подразделения армии РФ уже развернуты в боевой порядок. Эта информация не была, по указанию Кулинича, предоставлена в центральное управление СБУ", — добавил собеседник.

Сейчас Сивковичу и Кулиничу инкриминируют государственную измену, участие в преступной организации и другие тяжкие преступления. Судебные процессы продолжаются.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Служба безопасности Украины разоблачила масштабную операцию российских спецслужб по привлечению украинских подростков к диверсиям и поджогам.