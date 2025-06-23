Центру спецопераций "А" СБУ – 31 год: что известно о легендарном подразделении

На счету ЦСО "А" уничтоженной вражеской техники более чем на 5,5 миллиарда долларов

Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины 23 июня отмечает 31-ю годовщину со дня создания. Это подразделение является одним из самых эффективных в Силах обороны — именно его бойцы стоят за десятками уникальных спецопераций как на линии фронта, так и в глубоком российском тылу.

"ЦСО "А" СБУ – подразделение, которое не просто уничтожает врага, а выполняет сверхважную миссию: обеспечивает защиту нашего государства, его граждан, его будущего! Ведь сегодня мы ведем войну именно за существование Украины", – отметил глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк в поздравлении бойцам подразделения.

Спецназовцы эффективно уничтожают потенциал врага

Он добавил, что спецназовцы Центра достигли значительных результатов в снижении боевого потенциала России. Каждый шестой танк, пораженный силами обороны Украины, – это результат СБУ. На счету ЦСО "А" их уже 1 610. По данным пресс-службы СБУ, с начала полномасштабной агрессии по состоянию на 20 июня 2025 года все подразделения СБУ поразили 1 972 российских танка.

Бойцы подразделения эффективны и результативны

Кроме того, спецназовцы СБУ входят в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по объемам уничтоженной техники и живой силе противника с помощью беспилотников. ЦСО "А" уже "отминусовал" вражеской техники более чем на 5,5 миллиарда долларов. Они уничтожили танки, боевые машины, системы ПВО, РЭБы и другое оборудование врага (и это без учета результатов спецоперации СБУ "Паутина").

Какую технику врага поразили бойцы ЦСО "А" СБУ (на 20 июня 2025 года)

1 610 танков;

2 878 ББМ;

229 РСЗО;

2 655 артиллерийских систем;

329 систем ПВО;

367 систем РЭБ/РЭР;

1 937 БпЛА;

4 вертолета.

ЦСО "А" проводят результативные операции в глубоком тылу врага

Василий Малюк подчеркнул, что ЦСО "А" результативно работают в глубоком тылу врага. Именно благодаря им там взрываются военные склады, базы, аэродромы и предприятия, работающие на "оборонку".

Готовятся новые операции

Операторы дронов ЦСО "А" СБУ участвовали в спецоперации "Паутина"

Одновременно на четырех аэродромах на территории России был поражен 41 боевой самолет, среди которых – А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. В результате 34% всей стратегической авиации РФ было выведено из строя, ориентировочная стоимость потерь оккупантов составляет более 7 миллиардов долларов.

Спецназовцы предлагают присоединиться к ним

Воины ЦСО "А" СБУ награждены званиями Герой Украины

Во время полномасштабной войны 17 воинов ЦСО "А" СБУ награждены званиями Герой Украины. Еще более 800 бойцов отмечены другими государственными наградами.

В свой день рождения ЦСО "А" продолжает работать — готовятся новые операции, которые станут очередным "сюрпризом" для противника. Подразделение активно набирает новобранцев. Вступить в него могут и гражданские, которые после подготовки станут частью элитной команды. Подать анкету можно по ссылке bit.ly/43UpYug

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ходе спецоперации "Паутина", проведенной на территории России, использовали беспилотники, специально разработанные и изготовленные инженерами Службы безопасности Украины. Они созданы для работы в глубоком тылу врага.