Центру спецопераций "А" СБУ – 31 год: что известно о легендарном подразделении
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На счету ЦСО "А" уничтоженной вражеской техники более чем на 5,5 миллиарда долларов
Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины 23 июня отмечает 31-ю годовщину со дня создания. Это подразделение является одним из самых эффективных в Силах обороны — именно его бойцы стоят за десятками уникальных спецопераций как на линии фронта, так и в глубоком российском тылу.
"ЦСО "А" СБУ – подразделение, которое не просто уничтожает врага, а выполняет сверхважную миссию: обеспечивает защиту нашего государства, его граждан, его будущего! Ведь сегодня мы ведем войну именно за существование Украины", – отметил глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк в поздравлении бойцам подразделения.
Он добавил, что спецназовцы Центра достигли значительных результатов в снижении боевого потенциала России. Каждый шестой танк, пораженный силами обороны Украины, – это результат СБУ. На счету ЦСО "А" их уже 1 610. По данным пресс-службы СБУ, с начала полномасштабной агрессии по состоянию на 20 июня 2025 года все подразделения СБУ поразили 1 972 российских танка.
Кроме того, спецназовцы СБУ входят в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по объемам уничтоженной техники и живой силе противника с помощью беспилотников. ЦСО "А" уже "отминусовал" вражеской техники более чем на 5,5 миллиарда долларов. Они уничтожили танки, боевые машины, системы ПВО, РЭБы и другое оборудование врага (и это без учета результатов спецоперации СБУ "Паутина").
Какую технику врага поразили бойцы ЦСО "А" СБУ (на 20 июня 2025 года)
- 1 610 танков;
- 2 878 ББМ;
- 229 РСЗО;
- 2 655 артиллерийских систем;
- 329 систем ПВО;
- 367 систем РЭБ/РЭР;
- 1 937 БпЛА;
- 4 вертолета.
ЦСО "А" проводят результативные операции в глубоком тылу врага
Василий Малюк подчеркнул, что ЦСО "А" результативно работают в глубоком тылу врага. Именно благодаря им там взрываются военные склады, базы, аэродромы и предприятия, работающие на "оборонку".
Операторы дронов ЦСО "А" СБУ участвовали в спецоперации "Паутина"
Одновременно на четырех аэродромах на территории России был поражен 41 боевой самолет, среди которых – А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. В результате 34% всей стратегической авиации РФ было выведено из строя, ориентировочная стоимость потерь оккупантов составляет более 7 миллиардов долларов.
Воины ЦСО "А" СБУ награждены званиями Герой Украины
Во время полномасштабной войны 17 воинов ЦСО "А" СБУ награждены званиями Герой Украины. Еще более 800 бойцов отмечены другими государственными наградами.
В свой день рождения ЦСО "А" продолжает работать — готовятся новые операции, которые станут очередным "сюрпризом" для противника. Подразделение активно набирает новобранцев. Вступить в него могут и гражданские, которые после подготовки станут частью элитной команды. Подать анкету можно по ссылке bit.ly/43UpYug
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ходе спецоперации "Паутина", проведенной на территории России, использовали беспилотники, специально разработанные и изготовленные инженерами Службы безопасности Украины. Они созданы для работы в глубоком тылу врага.