Працював на росіян, але розкаявся? В Нацполіції пояснили, що буде з такими

Робота на спецслужби Росії може мати летальні наслідки

Бувають випадки, коли українці потрапляють на гачок російських спецслужб, виконують певні завдання і вже тоді розуміють, що потрапили у цю пастку. Однак навіть за цього розкладу вони можуть звернутись до поліції і вберегти себе від летального фіналу.

Про це "Телеграфу" розповів заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції, генерал Андрій Нєбитов у матеріалі "Поліція за те, щоб люди мали зброю, в тому числі короткоствольну. Але за певних умов, — генерал Андрій Нєбитов".

Відповідаючи на питання кореспондента, що робити, якщо українець, який потрапив на гачок спецслужб та вчинив протиправні дії, хоче звернутись до поліції, але боїться наслідків і тільки зараз усвідомив усю ситуацію, генерал сказав: "Однозначно — повідомляти в поліцію або СБУ. Це дасть можливість допомогти державі та врятувати себе від можливого летального фіналу".

За словами Нєбитова, росіяни доволі вміло психологічно тиснуть, вводять в оману тощо. Але українцям слід пам’ятати, що їх використовують для досягнення цілей Росії та можуть знищити під час виконання завдання.

"Тому радимо: які б ви дії вже не вчинили, завжди є можливість зупинитися, доки не настали серйозні небезпечні наслідки — і для людей, і для всієї держави", — наголосив поліцейський.

Він також додав, що громадяни можуть розраховувати на те, що в рамках співпраці з правоохоронними органами вони будуть звільнені від відповідальності. Але це залежить від характеру дій, які відбулись. До прикладу, на відповідальність впливає вік, особливо, якщо йдеться про неповнолітню дитину.

"Якщо людина оступилась, але буде з нами співпрацювати й допоможе викрити ворожу мережу, то вона не буде притягатись до відповідальності", — резюмував Нєбитов.

Раніше "Телеграф" писав, що в Нацполіції розповіли про хитрощі вербування українців росіянами.