Херсон превращается в руины: как выглядит город после годов российских обстрелов

Город за последние годы пережил многое

Российские оккупанты уже несколько лет продолжают обстреливать Херсон, из-за чего уютный город постепенно превращается в руины. Такая участь постигла и микрорайон Таврический.

Местный telegram-канал "Мост" показал короткий ролик, на котором запечатлены разрушения, причиненные ударами захватчиков. До начала вторжения это был тихий спальный район, с детскими площадками, ресторанчиками и кофейнями.

"Сегодня реальность поменялась. Дроны все чаще появляются в небе, раздаются обстрелы, а жители живут между повседневностью и тревогой. Однако жизнь здесь не останавливается ни мгновение", — говорится в подписи к видео.

На кадрах заметно, что у многих домов окна забиты досками, так как стекол в них не осталось. Кроме того, повсюду видны следы шрапнели и пожаров.

В некоторых местах природа тоже решила забрать своё, а потому возле некоторых зданий замечены заросли сорняков. Несмотря ни на что, Херсон не кажется заброшенным, а люди живут там до сих пор и делают все, что в их силах, чтобы встретить новый день.

Как сообщалось ранее, оккупанты разрушили и другие части Херсона. Например, в негодность по этой причине пришел стадион "Кристалл", который ранее отвечал требованиям УЕФА и ФИФА.