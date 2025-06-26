"Херсонские кенгуру" оказались под угрозой вымирания из-за россиян: что это за животное

Ареал обитания грызуна находится полностью в зоне боевых действий

После того как россияне уничтожили Каховскую ГЭС, некоторые редкие животные оказались под угрозой исчезновения. Одним из таковых видов является емуранчик Фальц-Фейна, которого еще называют "Херсонскими кенгуру".

Из-за затопления больших площадей, около 70% их территории оказалось под водой. Об этом сообщила "Ассоциация аграриев Приднепровья" в Facebook.

"Подрыв Каховской ГЭС – настоящая экологическая катастрофа: До 70% ареалов уникальных животных, таких как "херсонские кенгуру", оказались под водой! Да и на востоке страны степи превращаются в перерытые и обгоревшие территории. Собирать данные в зонах боевых действий крайне опасно, что усложняет оценку всех потерь", — говорится в сообщении.

Как известно, емуранчики это род мелких грызунов, которые проживают на обширной территории от Украины до Монголии. Они предпочитают степные и пустынные биомы, а потому в Украине его можно встретить лишь в определенных местах — среди зарослей солянки и полыни в Приазовье и на Нижнем Днепре. Основной ареал обитания находится на Кинбурнской косе. Считается, что популяция проживает на площади в 1500 квадратных километров и вся она находится в зоне боевых действий.

Емуранчик Фальцфейна изолирован от основной популяции пустынных емуранчиков, из-за чего его выделили в статус отдельного подвида. По данным генетического анализа, миграция на Нижний Днепр произошла относительно недавно в геологических масштабах — около 120 тысяч лет назад. С 1994 года он внесен в Красную книгу Украины и находится под защитой.

Емуранчик Фальцфейна

Визуально он напоминает мышку с длинными задними лапками, на которых он может как бегать, так и прыгать. Длина тела грызуна не превышает 13 сантиметров, хотя хвост иногда бывает длиннее тела — до 16 см. Весят они около 70-90 грамм.

Животное может вымереть из-за действий россиян

Это ночное травоядное животное. Днем они обычно отдыхают в комплексных норах, которые могут иногда достигать глубины в 2,5 метра.

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