Фото этого ребенка облетело весь мир. Россияне поплатились за смерть годовалого мальчика на Херсонщине

Оккупантов, убивших ребенка на Херсонщине, нашли дроны ВСУ

Украинские военные нашли и отомстили российским пилотам БПЛА, которые убили годовалого ребенка Дмитрика в селе Правдино в Херсонской области. Установлено, что военные преступники располагались в нежилом пятиэтажном помещении в Голой Пристани.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Telegram. Отмечается, что украинские военные определили направление запуска российского дрона "Молния" после чего отправили туда пять FPV-дронов.

"В настоящее время есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, после нанесения ударов по указанной позиции, запусков оттуда беспилотников больше не фиксировалось. В ВСУ также пообещали отомстить каждому захватчику, который пришел сеять смерть в Украину.

Карта полета российского дрона

Как известно, россияне нанесли удар по Правдино (Белозерский район) 9 июля. Взрыв прогремел во дворе частного дома, где в этот момент находились ребенок и его бабушка. Малыш погиб на месте, а женщина получила ранения.

Фотография убитого ребенка даже попала на обложку газеты New York Post. Статью о трагедии авторы назвали красноречиво одним словом "Варварство".

Место прилета

Пострадавшее здание в Правдино

Как сообщалось ранее, россияне в ночь на 12 июля устроили массовый обстрел Украины. Взрывы БПЛА прогремели в Кропивницком, Луцке, Львове и Черновцах, а на Харьков уже утром упала бомба.