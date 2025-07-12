Укр

Фото этого ребенка облетело весь мир. Россияне поплатились за смерть годовалого мальчика на Херсонщине

Автор
Геннадий Лубенец
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Место прилета Новость обновлена 12 июля 2025, 18:32
Место прилета

Оккупантов, убивших ребенка на Херсонщине, нашли дроны ВСУ

Украинские военные нашли и отомстили российским пилотам БПЛА, которые убили годовалого ребенка Дмитрика в селе Правдино в Херсонской области. Установлено, что военные преступники располагались в нежилом пятиэтажном помещении в Голой Пристани.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Telegram. Отмечается, что украинские военные определили направление запуска российского дрона "Молния" после чего отправили туда пять FPV-дронов.

"В настоящее время есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, после нанесения ударов по указанной позиции, запусков оттуда беспилотников больше не фиксировалось. В ВСУ также пообещали отомстить каждому захватчику, который пришел сеять смерть в Украину.

Правдино
Карта полета российского дрона

Как известно, россияне нанесли удар по Правдино (Белозерский район) 9 июля. Взрыв прогремел во дворе частного дома, где в этот момент находились ребенок и его бабушка. Малыш погиб на месте, а женщина получила ранения.

Фотография убитого ребенка даже попала на обложку газеты New York Post. Статью о трагедии авторы назвали красноречиво одним словом "Варварство".

Россия убила ребенка в Херсонской области
Место прилета
Правдино под обстрелом
Пострадавшее здание в Правдино

Как сообщалось ранее, россияне в ночь на 12 июля устроили массовый обстрел Украины. Взрывы БПЛА прогремели в Кропивницком, Луцке, Львове и Черновцах, а на Харьков уже утром упала бомба.

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#Херсонская область #Обстрел #Война