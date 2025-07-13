Херсон перетворюється на руїни: як виглядає місто після років російського обстрілу

Місто за останні роки пережило багато

Російські окупанти вже кілька років продовжують обстрілювати Херсон, через що затишне місто поступово перетворюється на руїни. Така доля спіткала й район Таврійський.

Місцевий telegram-канал "Міст" показав короткий ролик, на якому знято руйнування, завдані ударами загарбників. До початку вторгнення це був тихий спальний район, з дитячими майданчиками, ресторанчиками та кав’ярнями.

Сьогодні реальність змінилася. Дрони все частіше з’являються в небі, лунають обстріли, а мешканці живуть між повсякденням і тривогою. Проте життя тут не зупиняється ні не мить", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах помітно, що у багатьох будинків вікна забиті дошками, оскільки шибок у них не залишилося. Крім того, всюди видно сліди шрапнелі та пожеж.

У деяких місцях природа теж вирішила забрати своє, а тому біля деяких будівель помічені зарості бур’янів. Незважаючи ні на що, Херсон не здається покинутим, а люди живуть там досі і роблять все, що в їх силах, щоби зустріти новий день.

Як повідомлялося раніше, окупанти зруйнували інші частини Херсона. Наприклад, в непридатність з цієї причини став стадіон "Кристал", який раніше відповідав вимогам УЄФА та ФІФА.