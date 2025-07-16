Коли Ціна — не про гроші: скільки в Україні людей із найбільш ринковим прізвищем

Усі носії цього прізвища проживають на Закарпатті

Серед мільйонів українців можна знайти тисячі різних прізвищ, але деякі з них настільки рідкісні, що їхні носії можуть бути перелічені буквально на пальцях. Саме до таких належить унікальне прізвище Ціна, яке сьогодні зустрічається лише в трьох осіб по всій території України.

Про це свідчать дані з сайту "Рідні".

Історичне коріння цього прізвища сягає ще XVII століття. Одним із перших задокументованих носіїв був Іван Ціна, який згадується в документах 1666 року. Він проживав на території Полтавської області, у селі Старі Санжари. Така давня згадка свідчить про те, що рід цього прізвища мав сталі позиції ще за часів козацької доби.

На сьогодні відомо про лише трьох громадян України, які мають це незвичайне прізвище. Найпоширенішими іменами серед них є Вільгельм і Віра, що додає ще більшої індивідуальності цьому маленькому, але унікальному роду. Цікаво, що всі вони живуть у межах Берегівської міської ради на Закарпатті. Також зустрічається рідкісна складена форма цього прізвища — Голікова-Кун-Сі-Ціна, що нараховує одного носія.

Де живуть носії незвичайного прізвища

З огляду на форму прізвища Ціна, воно може асоціюватися зі значущістю, вартістю, цінністю — і це виглядає символічно: адже кожна людина з таким прізвищем дійсно є цінною частинкою національної історії.

Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, що походять від озер та лісів.