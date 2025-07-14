Их было невозможно не любить: какие украинские фамилии давали лидерам компании

Таких людей всегда были рады видеть

На создание украинских фамилий часто оказывали влияние черты характера человека. Наши предки обращали внимание на немало особенностей, но не исключение — то, насколько человек говорлив и весел.

О фамилиях, которые давали лидерам компаний и весельчакам, писал в своем исследовании Современные украинские фамилии языковед Юрий Редько. Он отмечает, что таких людей часто считали душой компании и всегда были рады видеть.

Если у вас такая же или похожая фамилия, то, наверное, вы именно из рода таких открытых и веселых украинцев, которые умели радоваться каждому дню.

В перечень таких фамилий входят следующие родовые имена и производные от них:

Веселий;

Потішний;

Смішко;

Сміянець;

Танцюра;

Гуляка;

Скочко.

Напомним, мы писали, что есть список родовых имен, которые получали именно коренные жители Украины. Их можно легко отличить от других по конечному суффиксу. Один из первых суффиксов, указывающий на коренное происхождение фамилии, — суффикс "-енко". Также в этот список входят окончания "-ук", "-цкий", "-ский" и "-зький".

Ранее "Телеграф" писал, что сделал подборку фамилий, указывающих на то, что ваши предки были чужаками на украинских землях в XVI в.