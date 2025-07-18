В Украине раздались мощные взрывы. Все подробности атаки баллистикой (фото)

Над городами уже поднялся дым

В Днепре, Запорожье и Полтаве вечером в пятницу, 18 июля, прогремела серия взрывов. Предварительно города атаковали баллистикой.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины (ВС). В Днепре слышали по меньшей мере шесть взрывов.

"Скоростная цель мимо г.Запорожья движется дальше в северном направлении", — говорится в сообщении.

20:45 Ракеты не фиксируются.

20:40 Повторные выходы баллистики из Крыма. Направление Одесса/Черноморск.

В 20:07 в Днепре прогремела серия взрывов. Город находился под прицелом баллистики.

Дым после взрывов в Днепре

Дым после взрывов в Днепре

Следы работы ПВО в Днепре

В местных каналах Днепра уже появились фото с возможными следами от работы ПВО и видео, где слышно взрыв. Через несколько минут после атаки на город взрывы прогремели и в Запорожье, по которому также ударили баллистикой.

Известно, что выходы баллистики фиксировались с территории временно оккупированного Крыма. Оттуда россияне ударили по Днепру и Запорожью, по Полтаве — с северо-восточного направления.

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Напомним, в ночь на пятницу, 18 июня, в Запорожье прогремели взрывы. Россияне атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "шахедами". В результате атаки россиян на Степногорскую общину погиб 64-летний мужчина. Ночью враг ударил КАБами по жилой застройке. Возник пожар в нескольких многоэтажных домах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 17 июля россияне нанесли удар по Днепру. Город за один раз атаковали около десятка российских беспилотников. В результате атаки погиб один человек, еще 5 пострадали.