Рекордная атака? По Украине били дроны и ракеты: где слышали взрывы (фото, видео)

Противник поднимал в воздух два МиГ-31К и совершал с них атаки

В ночь на 9 июля враг атаковал Украину ракетами и дронами. Взрывы прогремели в нескольких городах, работали системы ПВО. Речь может идти о рекордном использовании БПЛА для нанесения ударов по стране.

Информация об этом была опубликована в мониторинговых каналах, Воздушных силах Украины, а также об атаках сообщали местные власти. Известно, что этой ночью россияне дважды поднимали МиГ-31К, который может быть носителем "Кинжалов".

"Тяжелая ночь. Наверное, рекордное количество БПЛА", — заявляет один из мониторингов.

Где гремели взрывы

Киев. Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале этой ночью написал, что вражеский дрон заходит в центр города и в это время работает ПВО. Также мониторинги пишут, что взрывы были и в Киевской области.

Луцк. Городской глава Игорь Полищук в своем Tg-канале писал, что в эту ночь была самая массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на город.

"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются. К счастью, на данный момент информации о погибших в результате вражеской атаки нет", — сказал он.

По его словам, Луцк могли атаковать "Кинжалами".

Тернополь. Информация о взрывах в Тернополе появилась в одном из местных пабликов. Там опубликовали видео, на котором слышны звуки, похожие на взрывы.

Харьков. Как пишет "Суспільне. Харків", первый взрыв в городе раздался около 01:57, а через минуту прогремел второй взрыв.Затем в 02:04 в городе был зафиксирован третий взрыв, в 02:06 — четвертый, а в 02:07 — пятый взрыв.

Полтава. Мониторинговые каналы пишут, что в 03:40 в городе были слышны взрывы, а в 03:21 в Полтавской области (Миргородский район).

Львовская область. Мониторинги указывают, что на территории Львовщины в 02:41 гремели взрывы. В ОВА сообщали, что в сторону области были запущены крылатые ракеты.

Также мониторинги пишут, что взрывы гремели в Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Винницкой областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 7 июля россияне атаковали Киев "шахедами". ПВО уничтожила угрозу, есть последствия из-за падения обломков сбитых беспилотников врага.