Киев атаковали дроны и баллистические ракеты: что известно о первых последствиях, атака продолжается

В результате атаки есть многочисленные падения обломков в нескольких районах столицы.

Россияне в очередной раз атаковали Киев в ночь на 10 июля, выпустив по столице Украины много дронов и баллистические ракеты. Противовоздушная оборона ликвидировала первую волну угроз со стороны врага, но из-за падения обломков есть последствия на земле, пострадали люди.

О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко, подтвердил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По данным мониторинговых каналов, столицу атаковали до 30 беспилотников и четыре баллистических ракеты. Приблизительно 45 беспилотников с разных сторон подлетают к Киеву и Киевской области, восемь из них уже над столицей.

По данным Ткаченко и Кличко, в столице уже есть последствия падения обломков сбитых беспилотников первой волны:

Шевченковский район: падение обломков вблизи АЗС и двух нежилых построек. Попадание обломков БПЛА или беспилотника в жилой дом – пожар на верхних этажах. Пожар в гаражном кооперативе. Падение обломков БПЛА на крыше жилого дома. Есть несколько вызовов медиков.

падение обломков вблизи АЗС и двух нежилых построек. Попадание обломков БПЛА или беспилотника в жилой дом – пожар на верхних этажах. Пожар в гаражном кооперативе. Падение обломков БПЛА на крыше жилого дома. Есть несколько вызовов медиков. Дарницкий район : обломки упали во дворе жилого дома. Пожар на автозаправке и в гаражах из-за еще одного падения обломков. Также сообщалось о пожаре в многоквартирном доме.

: обломки упали во дворе жилого дома. Пожар на автозаправке и в гаражах из-за еще одного падения обломков. Также сообщалось о пожаре в многоквартирном доме. Голосеевский район : горит грузовик.

: горит грузовик. Подольский район : падение обломков без последствий.

: падение обломков без последствий. Соломенский район: падение обломков или попадание сбитого БПЛА в нежилое здание и пожар в другом нежилом здании. По меньшей мере, один пострадавший.

Как сообщалось ранее, атака на Украину началась традиционно около полуночи с массированного запуска дронов. Часть беспилотников улетела на территорию Беларуси, чтобы вернуться в украинское воздушное пространство через западные области. Таким образом, россияне хотели скрыть свои дроны от украинской ПВО или спровоцировать ее начать сбивать их над соседней страной.