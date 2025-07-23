На Волыни заметили краснокнижную черепаху: это единственный пресноводный вид в Украине (фото)

Приятная неожиданность Полесья: найдена редкая черепаха болотная

Природные богатства украинского Полесья снова приятно удивляют ученых и экологов. В водно-болотных угодьях Национального природного парка "Припять-Стоход" зафиксирована уникальная находка — присутствие черепахи болотной (Emys orbicularis), редкого и уязвимого вида, занесенного в Красную книгу Украины.

Соответствующими фото поделились на странице заповедника. Появление черепах имеет большое значение для понимания состояния биоразнообразия региона и эффективности природоохранных мероприятий.

Черепаха болотная. Фото: Национальный природный парк "Припять-Стоход"

Биологическая характеристика черепахи болотной

Черепаха болотная (Emys orbicularis) — единственный природно распространенный в Украине вид пресноводных черепах из семьи Emydidae. Ее панцирь овальной формы, окрашенный от оливково-зеленого до темно-черного с желтыми крапинками, достигает длины 12–20 см. Характерной особенностью является гибкий пластрон, обеспечивающий адаптацию к передвижению в воде и суше. Этот вид предпочитает стоячие или малопроточные водоемы с устойчивой надводной и подводной растительностью, где происходит его кормовая деятельность.

Черепаха болотная

Экологическая роль и поведение вида

Черепаха болотная активна преимущественно в теплый период года – с апреля по сентябрь, после чего погружается в зимнюю спячку под илом или в подводных укрытиях. Она всеядна: питается водными беспозвоночными, моллюсками, личинками, а также растительностью. Благодаря физиологическим особенностям этот вид способен приспосабливаться к разным экологическим условиям, но для нормального существования ему необходима девственная среда с чистой водой и богатой флорой. Половая зрелость наступает в 6–10 лет, а продолжительность жизни в природе может достигать 40 лет.

Угрозы существованию и состояние популяции в парке

Черепаха болотная испытывает существенные угрозы из-за потери естественных мест обитания, связанной с осушением болот, мелиорацией, антропогенным загрязнением водоемов и рекреационной нагрузкой. Незаконный вылов также негативно влияет на популяции. Однако в пределах Национального природного парка "Припять-Стоход" регулярный мониторинг подтверждает, что природоохранные мероприятия способствуют стабилизации и сохранению вида, что свидетельствует о сохранении надлежащего гидрологического режима и высокого качества экосистемы.

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