На видео попал краснокнижный малыш: ученые украинского заповедника поделились драгоценными кадрами

Уникальные кадры лосенка из фотоловушек Заповедника Древлянский

В разгар лета ученые продолжают увлекательное наблюдение за природой Полесья с помощью фото ловушек. Особое внимание в этом сезоне привлек маленький лосенок, который впервые знакомится с окружающим миром, демонстрируя удивительные черты своего взросления.

Научно-исследовательский отдел Природного Заповедника Древлянский поделился самым милым видео лосенка. А "Телеграф" решил рассказать об этих животных подробнее.

Что стоит знать о лосятах

При рождении лосята весят примерно от 10 до 15 кг, и уже через несколько дней они способны уверенно бегать рядом с матерью.

В первые недели малыш не удаляется от мамы, которая пристально предохраняет его от потенциальных угроз, что значительно повышает его шансы выжить.

Лосята быстро набирают вес и до наступления осени их размер почти удваивается.

Даже в раннем возрасте у лосят хорошо развиты обоняние и слух, что помогает им избегать опасностей в дикой природе.

Малыш остается рядом с матерью около 10-12 месяцев, пока не станет достаточно самостоятельным.

Лоси оказались в Красной книге Украины

Лось обыкновенный (Alces alces) — один из крупнейших млекопитающих украинских лесов, сегодня находится под реальной угрозой исчезновения. Именно поэтому лоси были внесены в Красную книгу Украины со статусом "уязвимый вид". С 2017 года охота на лося в Украине официально запрещена сроком на 25 лет. Государственная экологическая инспекция осуществляет контроль за соблюдением этого запрета.

Но благодаря фото-ловушкам мы имеем уникальную возможность заглянуть в повседневную жизнь животных, населяющих наши леса. Лосята — это настоящее природное чудо, напоминающее о важности сохранения биоразнообразия и поддержания экологического равновесия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лоси могут исчезнуть в Украине, несмотря на краснокнижный статус. Сам факт нахождения в Красной книге не гарантирует спасения популяции.