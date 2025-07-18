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На Хортице в Запорожье заметили необычного гостя: милое видео показали в сети

Автор
Анастасия Мокрик
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На Хортице заметили милого гостя
На Хортице заметили милого гостя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Животное даже не испугалось человека

Запорожский остров Хортица, благодаря его уникальным природным условиям, наполняют многие виды животных. Одними из них являются косули.

В социальных сетях показали видео, на котором заметили это животное во время неторопливой прогулки. Косуля заметила человека, но не испугалась и продолжила свой путь.

К слову, еще до начала полномасштабной войны косули часто попадали в объектив фотографов на острове.

Отметим, что в 2024 году сотрудники Национального заповедника "Хортица" сообщали, что популяция косуль на острове составляет до 300 голов.

В самых заповедных уголках острова обитают необычные, очень редкие виды животных. Однако встретить их — задача не из легких, ведь самые крупные обитатели живут там, где их не потревожит человек. К ним, например, относятся пятнистые олени. В плавнях и лугах живут кдикие кабаны. В степи можно встретить косуль, возле озер обитают редкие виды уток, цапли, журавли, лебеди и хищные птицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на скалах на Хортице заметили кактусы. Они чувствовали себя хорошо, более того — цвели. Этот вид кактусов распространен в Южной и Северной Америке, особенно в Мексике.

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#Запорожье #Косуля #Остров Хортица