На Хортице в Запорожье заметили необычного гостя: милое видео показали в сети

Животное даже не испугалось человека

Запорожский остров Хортица, благодаря его уникальным природным условиям, наполняют многие виды животных. Одними из них являются косули.

В социальных сетях показали видео, на котором заметили это животное во время неторопливой прогулки. Косуля заметила человека, но не испугалась и продолжила свой путь.

К слову, еще до начала полномасштабной войны косули часто попадали в объектив фотографов на острове.

Отметим, что в 2024 году сотрудники Национального заповедника "Хортица" сообщали, что популяция косуль на острове составляет до 300 голов.

В самых заповедных уголках острова обитают необычные, очень редкие виды животных. Однако встретить их — задача не из легких, ведь самые крупные обитатели живут там, где их не потревожит человек. К ним, например, относятся пятнистые олени. В плавнях и лугах живут кдикие кабаны. В степи можно встретить косуль, возле озер обитают редкие виды уток, цапли, журавли, лебеди и хищные птицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на скалах на Хортице заметили кактусы. Они чувствовали себя хорошо, более того — цвели. Этот вид кактусов распространен в Южной и Северной Америке, особенно в Мексике.