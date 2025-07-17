Морские коты Черного моря: шторм выбросил на берег около Одессы десятки редких животных (видео)

Как проходила спасательная операция и что известно об этих загадочных жителях Черного моря

На днях на утреннее побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесщине после мощного ночного шторма море выбросило на песчаную пересыпь десятки крабов и маленьких скатов. Тех самых загадочных морских котов, которые уже много лет интригуют как ученых, так и обычных посетителей причерноморских пляжей.

Именно этих молодых морских котов обнаружили утром работники парка и неравнодушные посетители и попытались спасти их. Иван Русев, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы", не только возглавил спасательную операцию, но и задокументировал ее на видео. Спасение оказалось успешным: большинство скатов и крабов удалось живыми вернуть в воду.

Кто такой морской кот

Морской кот или скат-хвостокол (Dasyatis pastinaca) — настоящая загадка подводного мира Черного и Азовского морей. Эта необычная рыба получила свое название за уникальный способ охоты: подобно домашнему коту, подстерегающему мышь, скат мастерски затаивается на морском дне, терпеливо выслеживает добычу и внезапно бросается на нее.

Второе название – хвостокол – объясняется наличием характерного зазубренного шипа у основания хвоста. Этот природный "кинжал" может быть опасен как для морских хищников, так и для людей, случайно наступающих на замаскированного ската.

Видео: Иван Русев

Взрослые особи поражают своими размерами: от 0,8 до 2,5 м в длину при весе от 4,5 до 22 килограммов. Их плоская ромбовидная форма тела плавно переходит в длинный кнутообразний хвост. Фасолевидные глаза и характерные белые пятна на голове делают морского кота узнаваемым среди других обитателей моря.

Мастера маскировки

Особая окраска делает этих рыб настоящими ниндзя подводного мира. На песчаном или илистом дне они становятся практически невидимыми, что позволяет им эффективно охотиться на мелкую рыбу, крабов и креветок. Челюсти морского кота покрыты рядами тупых, но очень крепких зубов, способных запросто перемалывать панцирь моллюсков.

Размножение у морских котов происходит довольно интересно: самки рожают от 4 до 12 малышей, сразу после рождения полностью адаптированных к самостоятельной жизни. Это объясняет, почему молодые скаты смогли выжить, оказавшись выброшенными штормом на берег.

Экологическое значение

Морские коты играют немаловажную роль в экосистеме Черного моря. Как хищники, они контролируют популяции мелких рыб и ракообразных, поддерживая естественный баланс. В то же время сами скаты служат едой для больших морских хищников.

Климат и экологическое состояние Черного моря оказывают непосредственное влияние на популяцию морских котов. Потепление воды, загрязнение и человеческая деятельность могут негативно отразиться на их численности.

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