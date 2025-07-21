Такое увидишь не каждый день: в заповеднике показали кадры из "семейной жизни" барсуков (видео)

Семья барсуков в заповеднике "Медоборы" – уникальные кадры и интересные факты

В природном заповеднике "Медоборы" в Тернопольской области зафиксировали семью европейских барсуков (Meles meles). Это одни из самых интересных и активных жителей нашей фауны.

Барсуки ведут ночной, осторожный образ жизни, поэтому увидеть их днем очень сложно. Современные фотоловушки, видео с которых показали сотрудники заповедника, помогают зафиксировать их активность и поведение, открывая тайны этих животных.

Воздействие барсуков на экосистему

Барсуки являются искусными инженерами природных экосистем. Вырывая большие и сложные норы, они существенно улучшают структуру и качество почвы, способствуют прорастанию новых видов растений и повышению биоразнообразия. Их норы используют и другие животные, а также служат надежным укрытием от непогоды.

Поведение и образ жизни барсуков

Барсуки могут жить семейными группами или парами и ведут преимущественно одиночный образ жизни. Их зимний сон не глубокая спячка — в теплые периоды они просыпаются и выходят на поверхность. Несмотря на то, что природных врагов у барсуков немного, они иногда страдают от волков, рыси и одичавших собак. Человеческая деятельность, как, например, строительство дорог, существенно угрожает их существованию.

Барсук питается растительной пищей, мелкими животными, насекомыми, яйцами птиц, уничтожая вредителей лесного и сельского хозяйства. Барсучий жир обладает лечебными свойствами и используется в народной медицине для лечения кожных заболеваний.

Барсук

Интересные факты о барсуке европейском

Тело барсука достигает 90 см, вес перед зимой — более 30 кг.

Они создают моногамные пары и часто остаются вместе на всю жизнь.

Норы барсуков – это сложные многокамерные системы, которые могут существовать сотни лет.

Зимний сон барсуков – неглубокий, они просыпаются в оттепели.

Барсук может бежать со скоростью до 30 км/ч и имеет сильные когти.

Барсуки играют важную роль в обогащении почвы и поддержании биоразнообразия.

Семья барсуков

Статус вида в Украине

С 2009 года барсук европейский исключен из Красной книги Украины благодаря восстановлению численности популяции. Он занесен в Международный союз охраны природы (МСОП) как находящийся под наименьшей угрозой вид. Однако в регионах с интенсивной хозяйственной деятельностью и преследованием человеком их популяции остаются уязвимыми.

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