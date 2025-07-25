Ездит на Tesla и Subaru, но не имеет своего дома: интересные детали декларации днепровского судьи
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Судья хранит наличными тысячи долларов и евро
Судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Юрий Первушин в 2024 году приобрел дорогой автомобиль и получил заработную плату более миллиона гривен.
Об этом стало известно из декларации судьи за прошлый год. В документе указано, что у Первушина нет собственной недвижимости.
Отмечается, что у него есть право на пользование на жилой дом в городе Самар, там же на земельный участок, и на комнату в Днепре.
В 2024 году Первушин приобрел автомобиль Tesla Y 2021 года выпуска за 1 037 500 гривен. Также у него есть авто Subaru Forester 2017 года выпуска, который он купил в 2021 году за 410 000 гривен. У его отца есть Renault Koleos 2009 года выпуска, купленный в 2018-ом.
Заработная плата судьи в прошлом году составила 1 347 544 гривен.
Также в декларации указано, что наличными Первушин хранит 17 500 долларов и 14 600 евро. На банковских счетах у него средств нет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что интересного задекларировал судья Деснянского районного суда Киева Тарас Салайчук. В частности, он приобрел квартиру и автомобиль в 2024 году и получил дорогой подарок.