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Авто дороже зарплаты и валюта "под матрасом": судья из Ровно показал интересные цифры в декларации

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Что известно из декларации Василия Грязнова Новость обновлена 24 июля 2025, 13:08
Что известно из декларации Василия Грязнова. Фото Коллаж "Телеграфа" / 4 Влада

У судьи есть несколько объектов недвижимости

Судья северо-западного апелляционного хозяйственного суда Василий Грязнов за 2024 год заработал более 1,3 млн гривен. Его супруга обзавелась автомобилем, который обошелся ей чуть меньше чем 2 млн гривен.

Информация об этом была опубликована в декларации судьи за прошлый год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.

Василию Грязнову принадлежит квартира в городе Ровно, которую он купил в 2005 году. Там же у него есть жилой дом, гараж и земельный участок.

Какое имущество есть у Василия Грязнова
Чем владеет судья Василий Грязнов. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств отмечено, что супруга судьи Елена Грязнова в 2024-ом приобрела автомобиль Toyota RAV4 Hybrid 2023 года за 1 893 353 гривен.

Жена судья Василия Грязнова купила машину в 2024
У судьи Василия Грязнова нет личного автомобиля. Фото: скриншот декларации

Зарплата судьи за прошлый год составила 1 363 170 гривен. Еще 141 660 гривен он получил в виде пенсии.

Какая зарплата у судьи Василия Грязнова
Сколько заработал судья Василий Грязнов в 2024. Фото: скриншот декларации

На банковских счетах Василий Грязнов хранит 30 052 гривен, а его жена — 8 069 гривен. В общей собственности у супругов есть 42 500 долларов и 32 700 евро.

Какие сбережения есть у судьи Василия Грязнова
Сколько денег хранит Василий Грязнов. Фото: скриншот декларации

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что судья Хозяйственного суда Львовской области Зоряна Гоменюк в 2024 году купила офис и два автомобиля.

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#Судья #Зарплата #Декларация #Василий Грязнов