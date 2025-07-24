Авто дороже зарплаты и валюта "под матрасом": судья из Ровно показал интересные цифры в декларации
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У судьи есть несколько объектов недвижимости
Судья северо-западного апелляционного хозяйственного суда Василий Грязнов за 2024 год заработал более 1,3 млн гривен. Его супруга обзавелась автомобилем, который обошелся ей чуть меньше чем 2 млн гривен.
Информация об этом была опубликована в декларации судьи за прошлый год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.
Василию Грязнову принадлежит квартира в городе Ровно, которую он купил в 2005 году. Там же у него есть жилой дом, гараж и земельный участок.
В графе транспортных средств отмечено, что супруга судьи Елена Грязнова в 2024-ом приобрела автомобиль Toyota RAV4 Hybrid 2023 года за 1 893 353 гривен.
Зарплата судьи за прошлый год составила 1 363 170 гривен. Еще 141 660 гривен он получил в виде пенсии.
На банковских счетах Василий Грязнов хранит 30 052 гривен, а его жена — 8 069 гривен. В общей собственности у супругов есть 42 500 долларов и 32 700 евро.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что судья Хозяйственного суда Львовской области Зоряна Гоменюк в 2024 году купила офис и два автомобиля.