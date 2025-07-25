Їздить на Tesla та Subaru, але не має свого дому: цікаві деталі декларації дніпровського судді

Суддя зберігає готівкою тисячі доларів та євро

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Юрій Первушин у 2024 році придбав дорогий автомобіль та отримав заробітну плату понад мільйон гривень.

Про це стало відомо із декларації судді за минулий рік. У документі зазначено, що Первушин не має власної нерухомості.

Зазначається, що має право на користування на житловий будинок у місті Самар, на земельну ділянку в тому ж місті, і на кімнату в Дніпрі.

Чим володіє суддя Юрій Первушин. Фото: скріншот декларації

У 2024 році Первушин придбав автомобіль Tesla Y 2021 року випуску за 1037500 гривень. Також він має авто Subaru Forester 2017 року випуску, який він купив у 2021 році за 410 000 гривень. Його батько має Renault Koleos 2009 року випуску, куплений у 2018-му.

Яка машина у судді Юрія Первушина? Фото: скріншот декларації

Заробітна плата судді минулого року склала 1347544 гривень.

Скільки 2024 року заробив суддя Юрій Первушин. Фото: скріншот декларації

Також у декларації зазначено, що готівкою Первушин зберігає 17 500 доларів та 14 600 євро. На банківських рахунках у нього немає коштів.

Скільки грошей зберігає суддя Юрій Первушин. Фото: скріншот декларації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цікавого задекларував суддя Деснянського районного суду Києва Тарас Салайчук. Зокрема, він придбав квартиру та автомобіль у 2024 році та отримав дорогий подарунок.