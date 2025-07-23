Киевский судья задекларировал BMW, миллионы дохода и "заначку" под матрасом

У судьи есть также и собственная недвижимость

Судья окружного административного суда Киева Петр Ковзель в 2024 году обзавелся легковым автомобилем и заработал более чем 1,7 млн гривен. При этом, "под матрасом" он хранит немалую сумму денег.

Об этом стало известно из декларации судьи, поданную за прошлый год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.

Петру Ковзелю принадлежат две квартиры в Киеве, которые он купил в 2013 году. Одна из них обошлась ему в 1 058 041 грн, а вторая — 1 763 818 гривен.

Какая недвижимость есть у Петра Ковзеля. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что в 2024 году судья приобрел автомобиль BMW Х6 2010 года выпуска за 500 000 гривен.

Судья Петр Ковзель задекларировал BMW X6. Фото: скриншот декларации

Заработная плата судьи за год составила 1 731 075 гривен.

Какая зарплата у судьи Петра Ковзеля. Фото: скриншот декларации

У Ковзеля есть наличные сбережения в размере 400 000 гривен. На банковских счетах у него хранится 247 долларов, 1 евро и 164 529 гривен.

Сколько денег хранит судья Петр Ковзель. Фото: скриншот декларации

Петр Ковзель — что о нем известно

Как пишет Фундація DEJURE, Ковзель известен решением о непризнании покера азартной игрой, что позволило возобновить работу игорного бизнеса. Высший совет юстиции назвал решение судьи пристрастным и уволил его за это, но Петр Ковзель восстановился в должности через суд.

Петр Ковзель. Фото: Dejure

19 ноября 2024 г. на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки восьми судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Согласно результатам, Петр Ковзель набрал 305 баллов и не отвечал занимаемой должности.

Петр Ковзель не отвечал занимаемой должности

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что судья Хозяйственного суда Львовской области Зоряна Гоменюк в 2024 году купила офис и два автомобиля. В ее декларации есть интересные моменты.