Обновил машину, квартиру и получил дорогой подарок: что интересного задекларировал киевский судья

Его общий доход судьи превысил 1,5 млн гривен

Судья Деснянского районного суда Киева Тарас Салайчук приобрел квартиру и автомобиль в 2024 году. При этом, он заработал более 1,5 млн гривен и получил дорогостоящий подарок.

Информация об этом была опубликована в декларации судьи за прошлый год. Также в ней указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.

В документе отмечено, что в 2024 году Салайчук приобрел квартиру в Киеве за 1 323 001 гривен. Годом ранее он купил нежилое помещение в столице за 96 632 гривен.

Какое имущество есть у судьи Тараса Салайчука. Фото: скриншот декларации

Какое имущество есть у судьи Тараса Салайчука. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что в прошлом году судья приобрел легковой автомобиль Volkswagen e-Golf 2019 года выпуска за 364 408 гривен. У его супруги есть Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска, который был куплен в 2021 году за 373 855 гривен.

Судья Тарас Салайчук в 2024 году приобрел авто. Фото: скриншот декларации

Заработная плата Салайчука составила 1 483 821 гривен в Офисе генерального прокурора, а также в Территориальном управлении Государственной судебной администрации Украины в Киеве он получил зарплату в размере 52 680 гривен. Еще в прошлом году судья получил подарок в неденежной форме стоимостью 40 тысяч гривен. Его жена заработала 286 883 гривен.

Какая зарплата у судьи Тараса Салайчука. Фото: скриншот декларации

Наличными Салайчук хранит 3500 долларов и 45 000 гривен. А его супруга — 4000 долларов. На банковских счетах у судьи есть 6 445 гривен. У его жены в целом — 141 831 гривны и 1 злотый.

Сколько денег хранит судья Тарас Салайчук. Фото: скриншот декларации

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что интересного в декларации судьи Вадима Гончаренко, закрывшего тысячи "пьяных" дел.