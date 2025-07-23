Обновил машину, квартиру и получил дорогой подарок: что интересного задекларировал киевский судья
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Его общий доход судьи превысил 1,5 млн гривен
Судья Деснянского районного суда Киева Тарас Салайчук приобрел квартиру и автомобиль в 2024 году. При этом, он заработал более 1,5 млн гривен и получил дорогостоящий подарок.
Информация об этом была опубликована в декларации судьи за прошлый год. Также в ней указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.
В документе отмечено, что в 2024 году Салайчук приобрел квартиру в Киеве за 1 323 001 гривен. Годом ранее он купил нежилое помещение в столице за 96 632 гривен.
В графе транспортных средств указано, что в прошлом году судья приобрел легковой автомобиль Volkswagen e-Golf 2019 года выпуска за 364 408 гривен. У его супруги есть Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска, который был куплен в 2021 году за 373 855 гривен.
Заработная плата Салайчука составила 1 483 821 гривен в Офисе генерального прокурора, а также в Территориальном управлении Государственной судебной администрации Украины в Киеве он получил зарплату в размере 52 680 гривен. Еще в прошлом году судья получил подарок в неденежной форме стоимостью 40 тысяч гривен. Его жена заработала 286 883 гривен.
Наличными Салайчук хранит 3500 долларов и 45 000 гривен. А его супруга — 4000 долларов. На банковских счетах у судьи есть 6 445 гривен. У его жены в целом — 141 831 гривны и 1 злотый.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что интересного в декларации судьи Вадима Гончаренко, закрывшего тысячи "пьяных" дел.