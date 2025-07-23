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Обновил машину, квартиру и получил дорогой подарок: что интересного задекларировал киевский судья

Автор
Анастасия Мокрик
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Что известно из декларации судья Тараса Салайчука
Что известно из декларации судья Тараса Салайчука. Фото Коллаж "Телеграфа"

Его общий доход судьи превысил 1,5 млн гривен

Судья Деснянского районного суда Киева Тарас Салайчук приобрел квартиру и автомобиль в 2024 году. При этом, он заработал более 1,5 млн гривен и получил дорогостоящий подарок.

Информация об этом была опубликована в декларации судьи за прошлый год. Также в ней указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.

В документе отмечено, что в 2024 году Салайчук приобрел квартиру в Киеве за 1 323 001 гривен. Годом ранее он купил нежилое помещение в столице за 96 632 гривен.

Чем владеет судья Тарас Салайчук
Какое имущество есть у судьи Тараса Салайчука. Фото: скриншот декларации
Чем владеет судья Тарас Салайчук
Какое имущество есть у судьи Тараса Салайчука. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что в прошлом году судья приобрел легковой автомобиль Volkswagen e-Golf 2019 года выпуска за 364 408 гривен. У его супруги есть Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска, который был куплен в 2021 году за 373 855 гривен.

Какое авто у судья Тараса Салайчука
Судья Тарас Салайчук в 2024 году приобрел авто. Фото: скриншот декларации

Заработная плата Салайчука составила 1 483 821 гривен в Офисе генерального прокурора, а также в Территориальном управлении Государственной судебной администрации Украины в Киеве он получил зарплату в размере 52 680 гривен. Еще в прошлом году судья получил подарок в неденежной форме стоимостью 40 тысяч гривен. Его жена заработала 286 883 гривен.

Сколько зарабатывает судья Тарас Салайчук
Какая зарплата у судьи Тараса Салайчука. Фото: скриншот декларации

Наличными Салайчук хранит 3500 долларов и 45 000 гривен. А его супруга — 4000 долларов. На банковских счетах у судьи есть 6 445 гривен. У его жены в целом — 141 831 гривны и 1 злотый.

Сколько денег есть в банках и наличными у Тараса Салайчука
Сколько денег хранит судья Тарас Салайчук. Фото: скриншот декларации

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что интересного в декларации судьи Вадима Гончаренко, закрывшего тысячи "пьяных" дел.

Теги:
#Судья #Зарплата #Декларация #Тарас Салайчук