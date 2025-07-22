Судья с миллионной зарплатой и минимумом недвижимости: что скрывает декларация Байталюка

"Под матрасом" судья хранит десятки тысяч долларов и сотни тысяч гривен

Судья хозяйственного суда Черновицкой области Байталюк Владимир за 2024 год заработал более 1.2 миллионов гривен. А его супруга обзавелась автомобилем.

Об этом стало известно из его декларации за прошлый год. В ней также указана информация о доходах и имуществе членов его семьи.

В документе отмечено, что у судьи нет собственной недвижимости. Его супруга Зоряна Байталюк владеет квартирой в Черновцах, а также двумя земельными участками в Тернопольской области.

Что известно об имуществе судьи Владимира Байталюка. Фото: скриншот декларации

Что известно об имуществе судьи Владимира Байталюка. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что в 2024 году супруга судьи приобрела автомобиль BMW X5 2011 года.

Судья Владимир Байталюк приобрел машину в 2024 году. Фото: скриншот декларации

Заработная плата Байталюка в суде составила 1 279 725 гривен, еще 3052 грн — Национальный кешбек. Его жена получила зарплату 233 026 гривен в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича. Также ее зарплата в частном агропромышленном предприятии "Березина" составила 403 529 гривен. Еще 140 000 гривен Зоряна Байталюк получила от отчуждения движимого имущества.

Сколько за 2024 год заработал судья Владимир Байталюк. Фото: скриншот декларации

Наличными Владимир Байталюк хранит 20 000 долларов и 300 000 гривен, а его супруга — 35 000 долларов. На банковских счетах у судьи хранится в целом 47 998 гривен, 6 долларов и 5 евро. А Зоряна Байталюк — 2 275 гривен.

Какие сбережения есть у судьи Владимира Байталюка. Фото: скриншот декларации

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о зарплате и имуществе судьи Олега Голубя. В 2024 году он приобрел легковой автомобиль и арендовал квартиру.