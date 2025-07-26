Накупила участков и квартиру: как живет донецкая судья с миллионной зарплатой

Личного авто у судьи нет

Судья Донецкого окружного административного суда Михайлик Алина в 2024 году обзавелась несколькими земельными участками и квартирой. При этом ее заработная плата превысила 1,3 млн гривен.

Информация об этом была опубликована в декларации судьи за прошлый год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов ее семьи.

В графе объектов недвижимости указано, что у Михайлик есть собственная квартира в Донецке, которую она приобрела в 2007 году за 267 650 гривен. Ее сын Степан Зинченко имеет право на бесплатное пользование домовладение в Нидерландах. В 2024 году судья приобрела два земельных участка в Черкасской области и квартиру в Киеве. Жилье обошлось ей в 385 0370 гривен.

Чем владеет судья Алина Михайлик. Фото: скриншот декларации

Чем владеет судья Алина Михайлик. Фото: скриншот декларации

Собственного транспортного средства, согласно данным документа, нет.

Заработная плата за 2024 год составила 1 368 730 гривен. Еще 954 гривны она получила в качестве наследства и 1 494 грн — как дополнительное благо. Сын и дочь судьи — Степан и Мария Зинченко получили подарок в денежной форме на сумму 550 000 гривен от Александра Зинченко.

Какая зарплата у судьи Алины Михайлик. Фото: скриншот декларации

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что интересного в декларации судьи, закрывшего тысячи "пьяных" дел.