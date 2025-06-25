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Прописка в общаге и миллионы наличкой: что интересного в декларации судьи, закрывшего тысячи "пьяных" дел

Автор
Анастасия Мокрик
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Сколько зарабатывает судья Вадим Гончаренко
Сколько зарабатывает судья Вадим Гончаренко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Судья хранит "под матрасом" несколько миллионов гривен

Судья Жовтневого районного суда Днепра Гончаренко Вадим за прошлый год заработал 1,5 млн гривен, а его супруга обзавелась автомобилем. У самого Гончаренко нет ничего кроме личных сбережений "под матрасом".

Об этом стало известно из декларации судья за 2024 год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.

В документе отмечено, что Гончаренко прописан в общежитии в Днепре. Своей недвижимости у него есть. При этом он пользуется квартирой в том же городе. Кому она принадлежит — неизвестно.

У судьи Вадима Гончаренко нет своей недвижимости
Скриншот декларации Вадима Гончаренко

В графе транспортных средств указано, что у судьи нет собственного автомобиля. А его жена Анастасия Гончаренко в прошлом году купила Toyota Highlander 2021 года выпуска. Стоимость машины не указана.

Анастасия Гончаренко купила автомобиль в 2024 году
У супруги Вадима Гончаренко есть автомобиль. Скриншот декларации

В прошлом году Вадим Гончаренко заработал 1 591 016 гривен.

Какая зарплата у Вадима Гончаренко
Сколько зарабатывает Вадим Гончаренко. Скриншот декларации

На банковских счетах судья не хранит деньги. А наличными у него есть 2 880 000 гривен.

Сколько налички у Вадима Гончаренко
Сколько денег хранит Вадим Гончаренко. Скриншот декларации

Гончаренко Вадим — что о нем известно

Журналисты NGL.media пишут, что за пять лет судья рассмотрел 3644 дела о нетрезвом вождении. Это рекорд среди украинских судей. В день получается по три дела. За указанный период он закрыл 3035 дел – это более 83% всех рассмотренных им.

Вадим Гончаренко
Судья Вадим Гончаренко. Фото: NGL.media

Издание пишет, что ряд дел был закрыт даже в тех случаях, когда алкотестер показывал почти 2 промилле (средняя степень опьянения) или если водитель отказывался проходить проверку.

В то же время в одном из днепровских пабликов появилась информация об этом судье. Там было опубликовано фото с места ДТП, которое случилось в Днепре в 2020 году. Тогда водитель за рулем Mercedes врезался в авто впереди. В аварии погибла супружеская пара. Журналисты говорят, что судья якобы "отмазывал" ранее этого водителя несколько раз. Однако за смертельное ДТП он получил 10 лет тюрьмы.

Смертельная авария в Днепре в 2020 году
Фото с места аварии в Днепре 2020 год

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как живет судья по делу Януковича. В его декларации есть интересные детали.

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#Судья #Зарплата #Декларация