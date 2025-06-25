Прописка в общаге и миллионы наличкой: что интересного в декларации судьи, закрывшего тысячи "пьяных" дел

Судья хранит "под матрасом" несколько миллионов гривен

Судья Жовтневого районного суда Днепра Гончаренко Вадим за прошлый год заработал 1,5 млн гривен, а его супруга обзавелась автомобилем. У самого Гончаренко нет ничего кроме личных сбережений "под матрасом".

Об этом стало известно из декларации судья за 2024 год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.

В документе отмечено, что Гончаренко прописан в общежитии в Днепре. Своей недвижимости у него есть. При этом он пользуется квартирой в том же городе. Кому она принадлежит — неизвестно.

Скриншот декларации Вадима Гончаренко

В графе транспортных средств указано, что у судьи нет собственного автомобиля. А его жена Анастасия Гончаренко в прошлом году купила Toyota Highlander 2021 года выпуска. Стоимость машины не указана.

У супруги Вадима Гончаренко есть автомобиль. Скриншот декларации

В прошлом году Вадим Гончаренко заработал 1 591 016 гривен.

Сколько зарабатывает Вадим Гончаренко. Скриншот декларации

На банковских счетах судья не хранит деньги. А наличными у него есть 2 880 000 гривен.

Сколько денег хранит Вадим Гончаренко. Скриншот декларации

Гончаренко Вадим — что о нем известно

Журналисты NGL.media пишут, что за пять лет судья рассмотрел 3644 дела о нетрезвом вождении. Это рекорд среди украинских судей. В день получается по три дела. За указанный период он закрыл 3035 дел – это более 83% всех рассмотренных им.

Судья Вадим Гончаренко. Фото: NGL.media

Издание пишет, что ряд дел был закрыт даже в тех случаях, когда алкотестер показывал почти 2 промилле (средняя степень опьянения) или если водитель отказывался проходить проверку.

В то же время в одном из днепровских пабликов появилась информация об этом судье. Там было опубликовано фото с места ДТП, которое случилось в Днепре в 2020 году. Тогда водитель за рулем Mercedes врезался в авто впереди. В аварии погибла супружеская пара. Журналисты говорят, что судья якобы "отмазывал" ранее этого водителя несколько раз. Однако за смертельное ДТП он получил 10 лет тюрьмы.

Фото с места аварии в Днепре 2020 год

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как живет судья по делу Януковича. В его декларации есть интересные детали.