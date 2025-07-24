Lexus, шубы, Rolex и $563 000 наличными: что есть в декларации простой судьи из Одессы

Собственной недвижимости у судьи нет

Судья Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда Одессы Наталья Богацкая владеет элитным автомобилем и большим количеством дорогих вещей. За 2024 год она заработала более 2,5 миллиона гривен.

Об этом стало известно из последней декларации судьи. Она была подана в марте текущего года.

В документе отмечается, что в 2024 году Богацкая арендовала квартиру в Одессе. Собственной недвижимости у нее нет.

Наталья Богацкая арендует квартиру. Фото: скриншот декларации

Что указано в декларации судьи Натальи Богацкой

В графе транспортных средств указано, что судья владеет автомобилем Lexus LS500H 2017 года выпуска, который она приобрела за 1 560 000 гривен в 2020 году.

Наталья Богацкая владеет автомобилем Lexus. Фото: скриншот декларации

Из ценных вещей судья задекларировала:

три шубы;

часы Chopard, Blu, Rolex, Van Der Bauwede;

шесть комплектов ювелирных изделий;

серьги;

кольца.

Наталья Богацкая задекларировала ценные вещи. Фото: скриншот декларации

Наталья Богацкая задекларировала ценные вещи. Фото: скриншот декларации

Заработная плата за год составила 2 551 863 гривен.

Сколько в 2024 году заработала судья Наталья Богацкая

Наличными Наталья Богацкая хранит 563 000 долларов, а на банковских счетах в целом — 51 926 евро, 433 доллара и 1 031 грн. Средства, одолженные третьему лицу — 57 600 долларов и 50 000 долларов.

какие сбережения есть у судьи Натальи Богацкой. Фото: скриншот декларации

Что известно о Наталье Богацкой

Родилась 28 сентября 1977 г. в Макеевке Донецкой области.

В 1999 г. закончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого и заочно — Горловский государственный педагогический институт иностранных языков.

С октября 2013 года по 2018-й возглавляла Одесский апелляционный хозяйственный суд.

Наталья Богацкая

В 2019 году стала председателем Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда.

Согласно данным аналитического модуля сайта declarations.com.ua, самым богатым сотрудником судебной системы в 2018 году в Одесской области стала Наталья Богацкая.

Наталья Богацкая

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что киевский судья Тарас Салайчук заработал в 2024 году более 1,5 млн гривен и получил дорогостоящий подарок.