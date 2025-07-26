Накупила ділянок та квартиру: як живе донецька суддя з мільйонною зарплатою

Особистого авто у судді немає

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Михайлик Аліна у 2024 році обзавелася кількома земельними ділянками та квартирою. При цьому її заробітна плата перевищила 1,3 млн гривень.

Інформація про це була опублікована у декларації судді за минулий рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів її сім’ї.

У графі об'єктів нерухомості зазначено, що Михайлик має власну квартиру в Донецьку, яку вона придбала у 2007 році за 267 650 гривень. Її син Степан Зінченко має право на безоплатне користування домоволодінням у Нідерландах. У 2024 році суддя придбала дві земельні ділянки на Черкащині та квартиру в Києві. Житло коштувало їй 385 0370 гривень.

Чим володіє суддя Аліна Михайлик. Фото: скріншот декларації

Чим володіє суддя Аліна Михайлик. Фото: скріншот декларації

Власного транспортного засобу, за даними документа, немає.

Заробітна плата за 2024 рік склала 1368730 гривень. Ще 954 гривні вона отримала як спадок і 1 494 грн — як додаткове благо. Син та дочка судді — Степан та Марія Зінченко отримали подарунок у грошовій формі на суму 550 000 гривень від Олександра Зінченка.

Яка зарплатня у судді Аліни Михайлик. Фото: скріншот декларації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цікавого в декларації судді, який закрив тисячі "п’яних" справ.