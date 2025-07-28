Почти пол Украины - в "красной зоне". Почему гражданам стоит быть настороже 30 июля

Украинцам нужно быть осторожными в конце июля

Жаркая и сухая погода, которая удерживается во многих регионах Украины, привела к повышению риска возникновения природных пожаров. Уже 30 июля в части областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В связи с этим Украинский гидрометеорологический центр обнародовал карту с зонами риска, где ситуация наиболее опасна. Об этом сообщает "Телеграф".

На обновленной карте 30 июля видно, что чрезвычайный уровень пожарной опасности будет на:

Юге: в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской Днепропетровской и в Автономной Республике Крым;

Севере: в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях;

Востоке: в Харьковской области.

Эти погодные условия обойдут области на Западе, большинство на Севере, а также Луганщину и Донетчину.

Метеорологи призывают граждан быть максимально осторожными при обращении с открытым огнем, избегать выжигания сухостоя, не разжигать костры в лесах и вблизи полей.

Где будет чрезвычайный уровень пожарной опасности 30 июля 2025

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с 28 июля в Украине прогнозируется ухудшение погодных условий.