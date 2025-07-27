Погода готовит очередной "подарок": синоптики предупредили об опасности для части Украины

Чего ждать от погоды 28 июля

Лето 2025 года вплоть до конца июля характеризовалось погодными качелями, когда периоды экстремальной жары сменялись проливными дождями. И похоже, что погода в Украине подготовила еще один сюрприз под конец второго летнего месяца.

Согласно предупреждению Укргидрометцентра, ухудшения погодных условий стоит ждать 28 июля. В этот день почти на всей правобережной части Украины пройдут дожди и грозы.

"28 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях — дожди, грозы. В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Из-за этого в затронутых областях объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупредили, что из-за этого могут возникнуть проблемы в работе коммунальных, транспортных и строительных предприятий, а также возможны ограничения движения транспорта.

Погода испортится

Несмотря на "водяное охлаждение", температурная картина говорит, что на прохладу рассчитывать не стоит — в большинстве областей температура воздуха будут держаться на отметках выше +30 градусов. Чуть прохладней будет на западе, однако на юге может быть до +37 градусов днем.

Дожди и грозы

Как сообщалось ранее, дожди с грозами будут идти в разных областях Украины вплоть до конца месяца. Из-за этого на западе существенно похолодает, а вот на востоке на передышку от жары рассчитывать не стоит.