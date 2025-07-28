Майже пів України — у "червоній зоні". Чому громадянам варто бути насторожі 30 липня

Українцям потрібно бути обережними наприкінці липня

Спекотна та суха погода, яка утримується в багатьох регіонах України, призвела до підвищення ризику виникнення природних пожеж. Вже 30 липня в частині областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У зв'язку з цим Український гідрометеорологічний центр оприлюднив карту із зонами ризику, де ситуація найбільш небезпечна. Про це передає "Телеграф".

На оновленій карті 30 липня видно, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде на:

Півдні: в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій Дніпропетровській та в Автономній Республіці Крим;

Півночі: у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях;

Сході: у Харківській області.

Отже, ці погодні умови обійдуть області на Заході, більшість на Півночі, а також Луганщину та Донеччину.

Метеорологи закликають громадян бути максимально обережними при поводженні з відкритим вогнем, уникати випалювання сухостою, не розпалювати багаття в лісах і поблизу полів.

Де буде надзвичаний рівень пожежної небезпеки 30 липня 2025

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 28 липня в Україні прогнозується погіршення погодних умов.