Потеряете все деньги: что нельзя делать 28 июля

Приметы помогут понять, какой дальше будет погода

В понедельник, 28 июля, согласно новоюлианскому календарю, христиане упоминают апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они стали известны тем, что проповедовали Евангелие.

Прохор, Никанор, Тимон и Пармэн считаются первыми диаконами христианской церкви. Им предоставили этот сан апостолы в Иерусалиме. Прохор сопровождал Петра, и тот назначил его епископом в Никомидию. Также он занимался обращением язычников к вере в Иисуса в Антиохии.

Никанор пострадал, когда камнями избили архидиакона Стефана и других христиан. Тихона избрали епископом в Бастории. Он проповедовал Евангелие, за что был измучен язычниками. Пармен же проповедовал христианскую веру в Македонии. Есть предположение, что он стал мучеником при императоре Траяне.

Традиции и приметы 28 июля

В этот день верующие идут в храм, где просят у святых покровительства от злого, мира, покоя и согласия в доме. Наши предки 28 июля работали на огороде, в том числе собирали урожай овощей.

Яркие звезды ночью – будет дождь.

Заметили много муравьев — зима наступит рано.

Много росы утром – день будет теплым.

Что нельзя делать 28 июля

Не стоит проводить сложные финансовые операции и покупать что-нибудь дорогое. Можете понести потери.

Запрещено ругаться, сплетничать, желать кому-то зла, лениться.

Лучше не заниматься рукоделием — шитьем или вышиванием, потому что ничего не удастся.

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