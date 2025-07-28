Трамп беспечный, а Зеленский модный: какой смартфон у президента Украины и как часто он его меняет (фото)

Все гаджеты, которыми пользовался президент с 2019 года и по сей день

Дональд Трамп сменил правила общения мировых лидеров и теперь делится своим личным номером телефона с главами государств. Американский президент нарушает традиционные дипломатические нормы и призывает иностранных коллег звонить ему напрямую или сам инициирует подобные разговоры.

Как сообщает Politico, среди политиков, получивших прямой доступ к Трампу, есть президент Франции Эмманюэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, а также премьер-министры Великобритании и Израиля Кир Стармер и Биньямин Нетаньяху. По словам источников в Вашингтоне, особенно теплые отношения сложились у американского лидера с французским коллегой. На фоне этих изменений в международной дипломатии интересно посмотреть, каким смартфоном пользуется президент Украины Владимир Зеленский. "Телеграф" собрал всю имеющуюся информацию о том, какой смартфон у лидера государства.

Какой смартфон у Зеленского

Судя по фотографиям, глава Украины является фанатом техники Apple. Фотографии в интернете начинаются с iPhone 7+, постепенно Зеленский обновлял свой гаджет до более современных моделей.

В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, он был замечен с iPhone 10 S Max. Произошло это тогда, когда из уст президента прозвучала известная фраза "Вийди отсюда, розбійник".

Зеленский с iPhone 10 S Max

Позже в 2019 году его заметили в парке во время пробежки. В руках глава государства держал iPhone последней 11 модели.

Зеленский в парке на пробежке

После этого Зеленский сменил смартфон на iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max в руках у Зеленского

В декабре 2022 года президент Зеленский ко дню ВСУ записывал видеообращение к военным, держа в руках одну из последних в то время модель — iPhone 13 или iPhone 14. Визуально их трудно отличить, разве что на первый взгляд iPhone 14 Pro Max от iPhone 13 Pro Max отличается немного увеличенным блоком камер. Но с такого расстояния трудно определить, какая именно эта модель

Зеленский со смартфоном

Какой смартфон у Зеленского

В 2023 году СМИ писали, что Зеленский чуть не потерял телефон. Он забыл его в машине и вспомнил об этом, когда садился в вертолет.

Зеленский чуть не потерял свой смартфон

Судя по фото, это может быть смартфон серии iPhone 13 или 14. У этих смартфонов металлические закругленные грани, похожие на такие же в гаджете, что держит в руках Владимир Зеленский.

iPhone 13

Что касается более свежих фото, то Зеленского со смартфоном можно заметить только во время рабочих совещаний.

Зеленский проводит совещание, 2025

Как видно на фото, у Зеленского на столе лежит телефон, похожий на тот, который он чуть не забыл в 2023 году в Германии. Впрочем, за это время президент вполне мог сменить модель на iPhone 15 или 16.

Зеленский проводит совещание, фото с тг-канала президента

Визуально заметно похожесть на смартфоны именно "яблочного" бренда. Рядом лежат наушники в белом кейсе. Вероятно, это AirPods.

Зеленский имеет AirPods

Что касается других видов гаджетов, то Зеленский и здесь не изменяет своему любимому бренду.

Зеленский с компьютером

Два смартфона

Зеленский имеет два смартфона

На последних фото, которые публикует пресс-служба президента в соцсетях, можно заметить два смартфона — один из них уже хорошо нам знаком, а другой — в оранжевом чехле. Оба имеют разные размеры и диагональ экрана. Трудно понять, что это за модель, но можно предположить, что для работы Зеленский использует один смартфон, а для личных целей – другой. Тот оранжевый вполне может быть более старым смартфоном, одним из тех, которыми когда-то пользовался президент, однако визуально сказать сложно. Также сбоку на столе лежит повербанк, похожий на тот, который ему спешил отдать офицер в ФРГ.

Известно также, что Зеленский удалил приложение Telegram с личного телефона из соображений безопасности.

Имеет ли право президент общаться с иностранными лидерами по личному смартфону

Что касается правил ведения телефонных разговоров президентами, то они все с точки зрения безопасности должны соблюдать дипломатический протокол. Это совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, дипломатическими представительствами и официальными лицами при выполнении своих функций в международном общении. Телефонные разговоры президентов проходят с самой высокой конфиденциальностью.

Напомним, "Телеграф" писал, что Зеленский и Трамп провели переговоры по телефону. Во время разговора стороны пытались прийти к соглашению по важнейшим вопросам.