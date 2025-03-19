После разговора с Путиным: стало известно, когда Трамп созвонится с Зеленским

Без Украины невозможно закончить эту войну справедливым миром, говорит он

Владимир Зеленский заявил, что 19 марта проведет беседу по Дональду Трампу. Он также сказал, что после разговора с президентом США Россия масштабно атаковала энергетику Украины

Об этом он сказал на пресс-конференции совместно с президентом Финляндии Александром Стуббом. Видео заявления обнародовано на канале Офиса президента.

"Без нас невозможно закончить эту войну справедливым миром. Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали, я думаю – детали следующих шагов", – сказал Зеленский.

Он отметил, что встреча команд Украины и США в Джидде была действительно очень хорошей. По мнению президента, "все правильно шло, чтобы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно".

"Поэтому мы проговорим с ним, я думаю, детали следующих шагов. И я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным", – сказал Зеленский.

Напомним, разговор Трампа и Путина состоялся вечером 18 марта. Во время нее российский диктатор не согласился на предложение о полном 30-дневном прекращении огня, а только на прекращение атак по энергетическим и инфраструктурным объектам.

Ранее "Телеграф" писал, что телефонный разговор Трампа и Путина вызвал критику бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Он очень отрицательно оценил ее результаты.