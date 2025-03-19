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После разговора с Путиным: стало известно, когда Трамп созвонится с Зеленским

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Владимир Зеленский будет говорить с президентом США Новость обновлена 19 марта 2025, 12:55
Владимир Зеленский будет говорить с президентом США. Фото Коллаж "Телеграф"

Без Украины невозможно закончить эту войну справедливым миром, говорит он

Владимир Зеленский заявил, что 19 марта проведет беседу по Дональду Трампу. Он также сказал, что после разговора с президентом США Россия масштабно атаковала энергетику Украины

Об этом он сказал на пресс-конференции совместно с президентом Финляндии Александром Стуббом. Видео заявления обнародовано на канале Офиса президента.

"Без нас невозможно закончить эту войну справедливым миром. Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали, я думаю – детали следующих шагов", – сказал Зеленский.

Он отметил, что встреча команд Украины и США в Джидде была действительно очень хорошей. По мнению президента, "все правильно шло, чтобы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно".

"Поэтому мы проговорим с ним, я думаю, детали следующих шагов. И я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным", – сказал Зеленский.

Напомним, разговор Трампа и Путина состоялся вечером 18 марта. Во время нее российский диктатор не согласился на предложение о полном 30-дневном прекращении огня, а только на прекращение атак по энергетическим и инфраструктурным объектам.

Ранее "Телеграф" писал, что телефонный разговор Трампа и Путина вызвал критику бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Он очень отрицательно оценил ее результаты.

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#США #Владимир Путин #Звонок #Дональд Трамп #Владимир Зеленский