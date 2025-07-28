Трамп безпечний, а Зеленський модний: який смартфон у президента України і як часто він його міняє (фото)

Всі гаджети, якими користувався президент з 2019 року і дотепер

Дональд Трамп змінив правила спілкування світових лідерів і тепер ділиться своїм особистим номером телефону з головами держав. Американський президент порушує традиційні дипломатичні норми і закликає іноземних колег дзвонити йому напряму або сам ініціює такі розмови.

Як повідомляє Politico, серед політиків, які отримали прямий доступ до Трампа, є президент Франції Емманюель Макрон, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, а також прем'єр-міністри Великобританії та Ізраїлю Кір Стармер та Біньямін Нетаньяху. За словами джерел у Вашингтоні, особливо теплі стосунки склалися у американського лідера з французьким колегою. На тлі цих змін у міжнародній дипломатії цікаво подивитися на те, яким смартфоном користується президент України Володимир Зеленський. "Телеграф" зібрав всю наявну інформацію про те, який смартфон у лідера держави.

Який смартфон у Зеленського

Судячи з фотографій, глава України є фанатом техніки Apple. Світлини в інтернеті розпочинаються з iPhone 7+, поступово Зеленський оновлював свій гаджет до сучасніших моделей.

У 2019 році, коли Зеленський став президентом, його помітили з iPhone 10 S Max. Сталось це тоді, коли з уст президента прозвучала відома фраза "Вийди отсюда, розбійник".

Зеленський з iPhone 10 S Max

Пізніше у 2019 році його помітили в парку під час пробіжки. У руках глава держави тримав iPhone останньої 11 моделі.

Зеленський у парку на пробіжці

Після цього Зеленський замінив смартфон на iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max в руках у Зеленського

У грудні 2022 року президент Зеленський до дня ЗСУ записував відеозвернення до військових, тримаючи в руках одну з останніх на той час модель iPhone 13 або iPhone 14. Візуально їх важко відрізнити, хіба що візуально iPhone 14 Pro Max від iPhone 13 Pro Max відрізняється трішки збільшеним блоком камер. Але з такої відстані важко визначити, яка саме це модель

Зеленський зі смартфоном

Який смартфон у Зеленського

У 2023 році ЗМІ писали, що Зеленський ледь не загубив телефон. Він забув його в машині і згадав про це аж тоді, коли сідав у вертоліт. Офіцер Федерального управління кримінальної поліції забрав телефон Зеленського та побіг до гелікоптера.

Зеленський ледь не загубив свій смартфон

Судячи з фото, це може бути смартфон серії iPhone 13 або 14. Ці смартфони мають металеві заокруглені грані, схожі на такі ж у гаджеті, що тримає у руках Володимир Зеленський.

iPhone 13

Щодо свіжіших фото, то Зеленського зі смартфоном можна помітити лише під час робочих нарад.

Зеленський проводить нараду, 2025 р.

Як видно на фото, біля Зеленського на столі лежить телефон, схожий на той, який він ледь не забув у 2023 році у Німеччині. Втім,за цей час президент цілком міг змінити модель на iPhone 15 чи 16.

Зеленський проводить нараду, фото з тг-каналу президента

Візуально помітна схожість на смартфони саме "яблучного" бренду. Поряд лежать навушники у кейсі білого кольору. Ймовірно, це AirPods.

Зеленський має AirPods

Щодо інших видів гаджетів, то Зеленський і тут не зраджує своєму улюбленому бренду. Комп'ютер у нього також від Apple

Зеленський за комп'ютером.

Два смартфони

Зеленський має два смартфони

На останніх фото, які публікує пресслужба президента у соцмережах, можна помітити два смартфона — один з них уже добре нам знайомий, а інший — в оранжевому чохлі. Обидва мають різні розміри та діагональ екрана. Важко зрозуміти, що це за модель, але можна припустити, що для роботи Зеленський використовує один смартфон, а для особистих цілей — інший. Той оранжевий цілком може бути старішим смартфоном, одним з тих, якими колись користувався президент, проте візуально сказати важко. Також збоку на столі лежить повербанк — схожий на той, який йому спішив віддати офіцер у ФРН.

Відомо також, що Зеленський видалив застосунок Telegram з особистого телефону з міркувань безпеки.

Чи має право президент спілкуватись з іноземними лідерами по особистому смартфону

Що стосується правил ведення телефонних розмов президентами, то вони всі з точки зору безпеки повинні дотримуватись дипломатичного протоколу. Це сукупність загальноприйнятих правил, традицій і умовностей, які дотримуються урядами, відомствами закордонних справ, дипломатичними представництвами та офіційними особами при виконанні своїх функцій в міжнародному спілкуванні. Телефонні розмови президентів проходять з найвищою приватністю.

Нагадаємо, Зеленський та Трамп провели переговори по телефону. Під час розмови сторони намагались дійти згоди щодо найважливіших питань.