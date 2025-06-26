Сменил не только одежду: дипломат объяснил, как Зеленский изменил тактику общения с Трампом

Эксперт отметил, что вскоре мир должен видеть другой ход войны, чем планирует президент РФ

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал существенное обновление стиля коммуникации с Соединенными Штатами 25 июня. Речь идет не только о внешних изменениях — дресс-коде или формате встреч, — но и о более глубоком стратегическом подходе.

Об этом заявил экспосол в США Валерий Чалый в эфире "Эспрессо". По его словам, главная цель — убедительно демонстрировать, что Украина способна победить, а российский нарратив о "неизбежной победе" — ошибочен.

"Мы просто должны это все пережить, и примерно осенью показать миру, что абсолютно не такой будет ход событий, как хочется Путину", — добавил Чалый.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского

25 июня во время саммита НАТО в Гааге Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом. По словам украинского политика, эта встреча была длительной и насыщенной содержанием.

Наш президент сообщил, что во время разговора главы государств обсудили текущую ситуацию на фронте, вопросы поставок систем противовоздушной обороны, а также ситуацию на Ближнем Востоке. В свою очередь, Трамп охарактеризовал встречу с Зеленским как "неформальную" и отметил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность поставок Украине систем ПВО Patriot.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп сначала сосредоточится на переговорах со странами Европейского Союза по пошлинам, безопасности и торговле, а только после этого может начать мирные переговоры по Украине. Ожидается, что переговоры с европейскими партнерами завершатся несколько месяцев — ориентировочно в октябре-ноябре.