Apple по-быстрому эвакуировала полтора миллиона смартфонов из Индии: подорожали ли iPhone в Украине

Из-за пошлин Трампа на импорт из Китая, Apple, вероятно, повысит цены на свою продукцию

Американская корпорация Apple использовала грузовую авиацию для доставки около 1,5 миллиона iPhone с заводов в Индии в Соединенные Штаты. По прогнозам аналитиков, в случае полного переложения таможенных расходов на потребителей цены на новые на популярные модели телефонов могут вырасти почти на 43% в ближайшее время.

Об этом сообщили источники "Reuters". По словам собеседников, Apple арендовала чартерные рейсы для транспортировки 600 тонн смартфонов, после того как компания нарастила производство в Индии, пытаясь снизить последствия новых таможенных тарифов Дональда Трампа.

Apple добивалась от властей индийских аэропортов ускорения таможенного оформления – компания стремилась сократить время прохождения таможни в аэропорту Ченнаи (штат Тамилнад) до 6 часов вместо привычных 30. Отмечается, что подобную "зеленую схему" компания уже использовала в Китае.

С марта, по информации издания, было совершено не менее 6 грузовых рейсов, каждый из которых перевозил до 100 тонн продукции. Один из таких самолетов вылетел недавно – непосредственно перед введением новых пошлин.

Журналисты заметили, что один iPhone 14 вместе с зарядным устройством весит около 350 граммов. Следовательно, груз в 600 тонн примерно соответствует объему 1,5 млн смартфонов, включая вес упаковки.

Ни в Apple, ни в Министерстве гражданской авиации Индии не предоставили официального комментария.

Какие цены на телефоны в Украине

Проанализировав цены на официальном сайте iStore в Украине следует отметить, что стоимость смартфона зависит от модели, цвета, наличия товара и акционных предложений.

Итак, самым дешевым, по состоянию на 10 апреля 2025 года, является iPhone 13 на 128 ГБ памяти в синем цвете. Его цена составляет 20 939 гривен. За черный или красный стоимость будет выше минимум на 1 000 гривен.

Самым дорогим вариантом этого бренда является iPhone 16 Pro Max на 1 ТВ памяти. Интересно, что стоимость телефона в данном случае не зависит от цвета. Купить такой смартфон можно за 68 959 гривен.

Подорожает ли iPhone

Из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт из Китая, Apple, вероятно, вынуждена будет повысить цены на свою продукцию. По оценкам аналитиков Rosenblatt Securities, чтобы компенсировать новые расходы, компания может повысить стоимость iPhone примерно на 43%.

Если Apple полностью переложит дополнительные расходы на потребителей, то iPhone 16 подорожает с 799 долларов до 1 142 (с 32 798 до 46 879 гривен), а премиальная модель iPhone 16 Pro Max (1 ТБ) может вырасти в цене с 1 599 до почти 2 309 долларов (с 65 638 до 94 415 гривен). Даже более доступная версия – iPhone 16e – может стоить 850 долларов вместо привычных 599 (с 24 588 до 34 892 гривен).

Ранее "Телеграф" сообщал, что около 80% iPhone 16 попали на украинский рынок нелегально — с момента старта продаж официально импортировали лишь около 17 тысяч устройств, в то время как общий объем продаж составил более 101 тысяч смартфонов.