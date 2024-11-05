В Генштабе прокомментировали влияние РЭБ на смартфоны и дали совет

Украина использует средства РЭБ для борьбы с российскими дронами

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выступил с объяснениями, почему могут сбиваться навигация и точное время на мобильных телефонах.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook. Там объяснили, что это происходит из-за использования систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для уничтожения российских беспилотных летательных аппаратов.

РЭБы используют средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг) для того, чтобы сменить курс БПЛА. Также происходит симуляция точки, к которой, например, должен двигаться дрон.

В то же время побочными эффектами в этих условиях являются нарушения в системе точного времени. Ее используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения времени.

Для того чтобы избежать проблем, специалисты Генерального штаба по вопросам радиоэлектронной борьбы рекомендуют отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне. Кроме того, стоит учитывать, что при объявлении воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему российские дроны внезапно исчезают с радаров.