Киев под атакой ударных беспилотников врага: что происходит в столице (обновляется)

Есть последствия российской атаки по меньшей мере в одном районе города

Россияне ночью с 30 на 31 июля устроили массированную атаку ударных беспилотников на Киев. Кроме обычных "традиционных" копий иранских Shahed-136, россияне применили против столицы копии иранских реактивных беспилотников Shahed-238. Атаку враг устроил в несколько волн, пытаясь взять столицу в кольцо.

(обновляется)

00:20 22 российских дрона над Киевом, пять летят в сторону столицы, еще 11 из Черкасской области двигаются в сторону Киевщины. Есть сообщения о якобы попадании в Киевский политехнический институт.

00:15 От Борисполя и Броваров заходят новые группы ударных дронов числом примерно в 15-25 единиц. Противовоздушная оборона истребляет цели.

00:10 В Соломенском районе загорелась квартира на пятом этаже жилого дома. Тем временем над Киевом еще 3-5 БПЛА врага.

00:05 Уже пять локаций в Соломенском районе пострадали от удара беспилотников, сообщил начальник Киевской ОВ Тимур Ткаченко.

"Враг продолжает наносить удары, имеем информацию уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном заведении, пылают авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома", — написал он.

23:55 По данным мониторинга, еще до 40 ударных беспилотников с разных сторон приближаются к Киеву. Восемь дронов все еще остается над столицей.

23:50 Стало известно о первых последствиях атаки врага. В Соломенском районе на двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. О пострадавших пока не сообщалось.

23:40 Первая волна ударных БПЛА состояла примерно из двадцати или тридцати дронов, большинство из них уничтожили силы противовоздушной обороны. Однако мониторинг и Воздушные силы сообщили об угрозе повторных атак, поэтому следует находиться в укрытиях. Мониторинговые каналы публикуют карту движения ударных беспилотников противника.

Напомним, что громкие взрывы в Киеве прогремели во время комбинированной атаки на Украину в ночь на понедельник, 28 июля — россияне выпустили ракеты Х-101 и направили на Украину много дронов. Под удар оккупантов попал Дарницкий район, есть пострадавшие. "Телеграф" публиковал фото пострадавшей от удара дронов киевской многоэтажки.