"Ночью будет иной звук": военный предупредил о новой опасности для украинцев
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Тема реактивных дронов далеко не нова, хотя массового их применения с начала полномасштабного вторжения не было
Российские оккупанты понимают, что эффективность применение БПЛА типа "Шахед" снижается, а потому все чаще применяют реактивные версии. Поэтому украинцам стоит быть готовыми к тому, что в небе теперь будет слышен новый звук.
Об этом сообщил военный эксперт, специалист в области БПЛА и РЭБ Сергей Бескрестнов ("Флэш"). По его словам, пока запуски не массовые, однако они наблюдаются второй день подряд.
"Мои дорогие украинцы, к сожалению, теперь мы с вами узнаем новый ночной звук — звук реактивного Шахеда", — написал Бескрестнов.
Он отметил, что реактивные БПЛА являются ответом на успехи украинских дронов-перехватчиков. В то же время эксперт говорит, что не знает, насколько массовым будет применение новых типов российских дронов.
Стоит отметить, что реактивные "Шахеды" впервые были показаны публике в Иране еще осенью 2023 года, а потому чем-то новым они не являются.
Примечательно, что по Украине такие дроны впервые полетели уже в январе 2024 года. Тогда "Флэш" писал, что они комплектуются китайскими двигателями, однако в остальном имеют то же строение, что и поршневые версии.
Учитывая, что за это время массового применения реактивных дронов так и не было, можно сделать вывод, что у оккупантов возникли проблемы с их производством или запусками.
Впрочем, в мае 2025 года история с этим типом БПЛА вновь стала громкой темой обсуждения. Но в этом случае речь шла не о "шахедах", а о чем-то среднем между дроном и ракетой — S8000 "Бандероль". Однако и она похоже не пошла в массовое производство.
Разработки чего-то среднего между дроном и крылатой ракетой активно ведутся и в Украине — ВСУ уже сообщали об успешной разработке и применении ряда изделий, вроде "Паляниця", "Пекло" и "Трембита". Последние новости на эту тему были в апреле, когда в СМИ попала информация о дроне-ракете "Барс".
Несмотря на это и россияне и украинцы для дальнобойных ударов в основном применяют дроны с поршневыми двигателями, поскольку они надежней, проще в производстве и значительно дешевле. Например, недавно в Украине был показан дрон FP-1, который может поражать цели на расстоянии до 1600 километров.