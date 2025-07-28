Россия во второй раз запустила "Кинжалы". Где в Украине раздались взрывы

Был зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К

Утром в понедельник, 28 июля, в Украине два раза была объявлена масштабная воздушная тревога. Был зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщили Воздушные силы Украины. По данным мониторов, Россия направила ракеты на Староконстантинов, Хмельницкая область.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

9:13 Все МиГ-31К пошли на посадку. Отбой угрозы.

9:00 Взлетел третий МиГ. Он также будет делать пуски, пишут мониторы.

8:56 В Староконстантинове раздались взрывы.

8:55 Два "Кинжала" на Староконстантинов.

8:48 Зафиксирован вылет МиГ-31К. Есть пуски "Кинжалов"

8:20 Отбой угрозы по МиГ-31К.

Отбой тривоги

8:12 МиГ-31К пошли на посадку.

08:03 В Староконстантинове раздались взрывы.

8:00 Третий Кинжал на Староконстантинов/р-н.

7:53 Пуск "Кинжала". На Житомирскую область через Киев.

Тривога в Украине

Отметим, что ракета X-47M2 "Кинжал", запущенная из Липецкой области РФ, долетает в Киев за 3,2 минуты, а из оккупированного Крыма — всего за 2,4 минуты. Если же запуск осуществляется с севера Каспийского моря (2000 км), то время полета составляет 8 минут.

Напомним, что российские дроны в ночь на 28 июля атаковали не только Киев — взрывы также прогремели в Кропивницком и Староконстантинове. В Кропивницком сообщалось о пожаре после атаки дронов, в Староконстантинове мишенью в очередной раз мог стать аэродром, который россияне пытаются уничтожить уже очень долгое время.

Город на Хмельнитчине находился под атакой около 10 беспилотников, а также крылатых ракет Х-101.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 26 июля российские оккупанты активно били по Днепру и Каменскому, и три часа атаковали Харьков. Кроме этого, враги били по Змиеву в Харьковской области.