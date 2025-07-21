Что такое конус Маха и почему украинцы слышат взрывы от "Кинжалов" с гиперзвуковой скоростью

Взрывы, которых не было: что действительно слышали жители Киевщины ночью

Воздушная атака России отметилась не только сообщениями о разрушениях в Киеве и других городах Украины, но и ложными извещениями о взрывах. Их вызвало явление, знакомое многим украинцам из-за полномасштабного вторжения — конус Маха.

Именно это явление повлекло за собой подозрения о взрывах в Ирпене в ночь на 21 июля. Однако мониторинговые каналы настаивают — звуки "взрывов" вызывает волна сжатого воздуха уже после пролета ракеты. "Телеграф" разобрался, что такое конус Маха и стоит ли ожидать от него опасности.

Что такое конус Маха

Конус Маха – это воображаемый конус, образующийся во время сверхзвукового движения объекта. Если ракета летит со сверхзвуковой скоростью, он создает звуковую волну, не успевающую распространиться перед ним. Они "накладываются" друг на друга и образуют своеобразный конус позади ракеты.

Почему украинцы слышат звук взрыва, когда ракета уже пролетела

Российские ракеты, в частности "Кинжалы", часто двигаются со скоростью, в несколько раз больше звуковой. Пролетая, они создают мощные ударные звуковые волны. На земле они слышны как взрывы. Даже если ракету собьют силы ПВО, звук отдельного взрыва может быть, ведь конус Маха уже создался в воздухе. Важно, что его можно услышать в десятках километров, он свидетельствует только о пролете сверхзвукового объекта. В момент звука ракета может быть уже в другой области.

Человек может слышать взрыв с направления, откуда прилетела ракета

Именно из-за такого эффекта от звуковой волны сверхзвуковым пассажирским самолетам запрещали летать над сушей США, ведь звуков взрывов на их маршруте нельзя было избежать.

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