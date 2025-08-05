Он был разрушен в ходе Второй Мировой. Как выглядел вокзал в Лозовой до удара РФ и сейчас (фото и видео)

Предварительно, враг атаковал 33 дронами

Вокзал в городе Лозовая Харьковской области поврежден в результате российской атаки в ночь на вторник, 5 августа. Он является важным железнодорожным узлом Украины.

"Телеграф" рассказывает, почему железнодорожный вокзал в Лозовой является одной из приоритетных целей для врага. Лозовая расположена на пересечении нескольких железнодорожных магистралей, что делает город стратегически важным транспортным центром. Именно через эту станцию следуют поезда краматорского направления.

Станция Лозовая на карте

Россия стремится нарушить украинскую логистику. Именно с этой целью враг нанес удар по железнодорожному вокзалу в Лозовой.

Удар России по вокзалу в Лозовой

Городской голова Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в период с 2:45 до 4:40 утра город подвергся массированному обстрелу. Предварительно, враг атаковал 33 дронами.

Последствия атаки

Повреждено несколько зданий

Так выглядит вокзал после удара

Вокзал усеян обломками

Погиб 55-летний дежурный механик одного из железнодорожных подразделений. Еще десять человек получили ранения различной степени и острую реакцию на стресс. Среди них – 14-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Повреждена железнодорожная инфраструктура. По данным ГСЧС, на шести локациях вспыхнули пожары. В соседних домах и детском саду выбиты окна.

Вокзал в Лозовой — что о нем известно

Лозовая — это пассажирская участковая железнодорожная станция Харьковской дирекции ЮЖД. Станция расположена на границе трех железных дорог: Южной (сама станция подчинена Южной железной дороге), Донецкой (граница пролегает в 4 км к востоку от станции, в направлении станции Славянск) и Приднепровской железной дороги (граница пролегает в 10 км от станции к югу, в направлении станции Павлоград I).

Вокзал в Лозовой

Первый вокзал был построен в декабре 1892 года, а открытие состоялось лишь 14 сентября 1893 года. С этого времени ведет начало история вокзала станции Лозовая. В ходе Второй Мировой войны здание вокзала было разрушено.

Там всегда было многолюдно

После войны начались работы по восстановлению вокзала по проекту главного архитектора Евгения Лымаря. Современное здание лозовского железнодорожного вокзала было введено в эксплуатацию в 1950 году.

Вокзал в Лозовой ночью

С середины 2014 года из-за нападения России на Украину и войны на востоке был отменен ряд поездов через Лозовую — до станцияй Донецк и Луганск. С 27 декабря 2014 года — до станций Симферополь, Севастополь, Евпатория, Керчь и Феодосия.

Как сообщал "Телеграф", 1 августа Россия атаковала Харьков. Среди пострадавших – младенец.