Він був зруйнований в ході Другої Світової. Як виглядав вокзал у Лозовій до удару РФ та зараз (фото та відео)

Попередньо, ворог атакував 33 дронами

Вокзал у місті Лозова на Харківщині пошкоджено в результаті російської атаки в ніч на вівторок, 5 серпня. Він є важливим залізничним вузлом України.

"Телеграф" розповідає, чому залізничний вокзал у Лозовій є однією з пріоритетних цілей для ворога. Лозова розташована на перетині кількох залізничних магістралей, що робить місто стратегічно важливим транспортним центром. Саме через цю станцію прямують поїзди краматорського напрямку.

Станція Лозова на карті

Росія прагне порушити українську логістику. Саме з цією метою ворог завдав удару по залізничному вокзалу у Лозовій.

Удар Росії по вокзалу у Лозовій — наслідки

Міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що в період з 2:45 до 4:40 ранку місто зазнало масованого обстрілу. Попередньо, ворог атакував 33 дронами.

Наслідки атаки

Пошкоджено кілька будівель

Так виглядає вокзал після удару

Вокзал всіяно уламками

Загинув 55-річний черговий механік одного з залізничних підрозділів. Ще десятеро людей зазнали поранень різного ступеня та гострої реакції на стрес. Серед них — 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру. За даними ДСНС, на шести локаціях спалахнули пожежі. В сусідніх будинках та дитячому садочку вибито вікна.

Вокзал у Лозовій — що про нього відомо

Лозова — це пасажирська дільнична залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці. Станція розташована на межі трьох залізниць: Південної (сама станція підпорядкована Південній залізниці), Донецької (межа пролягає за 4 км на схід від станції, у напрямку станції Слов'янськ) й Придніпровської залізниці (межа пролягає за 10 км від станції на південь, у напрямку станції Павлоград I).

Вокзал у Лозовій

Перший вокзал там було побудовано у грудні 1892 року, а відкриття відбулося лише 14 вересня 1893 року. З цього часу веде початок історія вокзалу станції Лозова. В ході Другої Світової війни будівлю вокзалу було зруйновано.

Там завжди було людно

Після війни почалися роботи з відбудови вокзалу за проєктом головного архітектора Євгена Лимаря. Сучасна будівля лозівського залізничного вокзалу була введена в експлуатацію у 1950 році.

Вокзал у Лозовій вночі

З середини 2014 року, через напад Росії на Україну та війну на сході, було скасовано низку поїздів через Лозову — до станцій Донецьк та Луганськ. З 27 грудня 2014 року — до станцій Сімферополь, Севастополь, Євпаторія, Керч та Феодосія.

Як повідомляв "Телеграф", 1 серпня Росія атакувала Харків. Серед постраждалих — немовля.