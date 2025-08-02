Россия ударила по рынку в Дружковке: момент одного из прилетов попал на видео

После попадания загорелся пожар

В Дружковке россияне нанесли удар по рынку и магазинам в утро выходного дня. Местные жители сообщают о более чем 10 взрывах. Этот город в Донецкой области является одной из целей россиян в летнем наступлении.

Локальные телеграмм-каналы говорят, что удары наносили по гражданской инфраструктуре. Дроны атаковали район центрального рынка. Обстрел произошел в выходной день, когда в центре традиционно многолюдно, а люди идут купить продукты.

Атака не прекращается с утра. Над городом много дыма.

Момент одного из ударов попал на видео. Внимание, на фоне звучит нецензурная лексика.

Дружковка находится менее чем в 20 километрах от линии фронта. Из-за постоянного использования россиянами ударных дронов одной из дорог рядом стало опасно передвигаться. Речь идет о дороге Краматорск — Сергеевка — Андреевка — Доброполье. Россия бьет по гражданскому транспорту.

Дружковка на карте

Пока о пострадавших ничего неизвестно. В области продолжается тревога и опасность применения российскими оккупантами ударных беспилотников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, во что Россия превратила Часов Яр. За населенный пункт продолжаются бои, однако от города остались только остовы пустых домов.