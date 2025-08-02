В пригородах Запорожья вспыхнул масштабный пожар: огонь подбирается к домам (видео)

В Запорожской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В пригородах Запорожья возник масштабный пожар на плавнях. Из-за этого огонь постепенно подбирается к Кушгуму.

Об этом сообщили местные telegram-каналы. На кадрах из сети видно, что стена дыма постепенно подбирается к жилым зданиям.

Один из роликов был снят в районе железнодорожной станции Осетровка, что на берегу Днепра. Местные жители сообщают, что огонь быстро распространяется.

Как сообщила пресс-служба регионального ГСЧС, лишь за предыдущие сутки в Запорожской области было ликвидировано 16 возгораний в экосистемах, из них 7 являются следствием российских обстрелов в Запорожском и Пологовском районах.

Спасатели призвали местных жителей ответственно относится к правилам безопасности, поскольку халатность может привести к уничтожению многих гектаров лесных посадок. Ситуация усложняется сухой погодой и сильной жарой. Из-за этого синоптики объявили о чрезвычайном уровне опасности для ряда областей, включая Запорожскую.

Пожарная опасность в Украине

Как сообщалось ранее, 31 июля в Одессе вспыхнул большой пожар возле жилищного комплекса "Лузановский парк". Огонь быстро перекинулся с поля вплотную к новостройкам в районе Поселка Котовского.