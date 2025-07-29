Радиационный фон в Запорожье повысился? Что известно в настоящее время

В последние дни вокруг ЗАЭС ходили странные слухи

Утром во вторник, 29 июля, радиационный фон в Запорожской области был в пределах нормы. Вечером зарегистрированы также абсолютно нормальные показатели.

Об этом сообщила Запорожская облгосадминистрация. Впоследствии МВД Украины тоже сделало официальное заявление.

В 8:00 в контрольных точках Запорожья на левом берегу зафиксировано 0,12 мкЗв/час, в селе Марьевка — 0,10 мкЗв/час, в селе Беленькое — 0,12 мкЗв/час.

"По информации Запорожского областного центра по гидрометеорологии, к 20:00 уровень радиации также составляет 0,12 мкЗв/час", – говорится в публикации ОГА.

В течение суток Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины проводил исследование гамма-фона в определенных мониторинговых точках города.

"По результатам проведенных исследований показатель радиационного фона во временном промежутке с 08.00 до 20.00 29.07.2025 составил 0,12 мкЗв/час. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что радиационная составляющая на территории г. Запорожья по сравнению с предыдущими днями не изменилась", — информируют в пресс-службе.

В Министерстве внутренних дел Украины также официально заявили, что по состоянию на 21:20 отделением радиационной, химической и биологической защиты проведены замеры воздуха. Показатели находятся в пределах нормы — 0,14 мкЗв/час.

Позже к разъяснениям был вынужден присоединиться и Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, потому что по стране распространялись слухи о скачке радиации в Запорожье. Там подробно объяснили все нюансы ситуации.

Что предшествовало

Ранее глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что в Запорожье якобы подскочил радиационный фон.

"Запорожье, район малого рынка, время 19.00. Во время того, как ветер дул, поднимался уровень излучения. Ветер со стороны оккупированной территории", — написал он в соцсетях.

Он пояснил, что не хочет разводить панику, но считает, что этот факт требует внимания и разъяснения. По его словам, россияне уже пару дней рассказывают о каких-то воображаемых ударах и пожарах на Запорожской атомной электростанции.

Напомним, 19 июля над ЗАЭС в Энергодаре поднимался дым. В области второй раз за последние дни исчез свет, были перебои с водоснабжением. В МАГАТЭ сообщили, что задымление возле ЗАЭС вызвал лесной пожар. Возгорание произошло на безопасном расстоянии от станции, поэтому угрозы ядерной безопасности нет.