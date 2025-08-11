Нужно больше золота: Украина может заключить новое соглашение с МФВ - когда, зачем и на каких условиях

Старой программы может не хватить

Украина может заключить с МВФ новую программу финансовой поддержки. Её представят уже ближайшее время и, вероятно, согласуют с Фондом до конца 2025 года.

"Телеграф" разбирался в том, зачем Украине нужна новая программа и что может измениться в экономической поддержке нашей страны.

Зачем Украине новая программа МВФ

По словам главы НБУ Андрея Пышного в комментарии изданию "РБК-Украина", необходимость новой программы с МВФ вызвана большой вероятностью продолжения войны в Украине, что потребует увеличения расходов.

Действующая программа на 15,6 млрд долларов, заключенная в 2023 году, завершается в первом квартале 2027 года.

"Значительная ее часть сосредотачивалась на послевоенном восстановлении. К сожалению, действия россиян не свидетельствуют о желании завершить войну. Украина, ее гражданская инфраструктура и население все чаще и интенсивнее подвергаются обстрелам. Как следствие, формат действующей программы уже не до конца отвечает потребностям сегодняшнего дня", — заявил Пышный.

Как подчеркивают аналитики группы ICU, ключевая причина для запуска новой программы МВФ – это более реалистичная оценка перспектив завершения войны и перспектив уменьшения рисков безопасности

Текущий базовый сценарий МВФ на 2026 год, по сути, предполагает резкое улучшение экономической ситуации, в частности сокращение дефицита бюджета вдвое и значительное снижение внешних дисбалансов (без учета внешней помощи, однако сейчас все больше становится очевидным, что такие предположения слишком оптимистичны.

Сколько денег может получить Киев

На сегодняшний день окончательных параметров программы и сроков ее действия нет, однако, по данным издания "РБК-Украина", обсуждается вариант, аналогичный действующей программе EFF, заключенной в 2023 году. То есть срок действия – 3 года и общая сумма 15-16 млрд долларов.

Что попросят с украинцев

Собеседники журналистов объясняют, что условия программы будут обсуждаться в течение осени, но уже сейчас можно предположить, что практически все условия, которые еще не выполнены в действующей программе, перейдут в новую.

"Обычная практика МВФ — переносить невыполненные условия из старых программ в новую", — сказал источник "РБК-Украина".

В группе ICU предполагают, что с большой вероятностью будет обсуждаться вопрос о повышении ставок отдельных налогов.

"Однако финальный сценарий все же будет зависеть от дополнительных объемов помощи, о которых удастся договориться с партнерами. Повышение налогов – это сценарий, которого при определенных благоприятных условиях можно избежать", — считают в ICU.

Издание предполагает, что есть также вероятность усиления внимания к блоку антикоррупционных реформ, особенно после попыток изменить закон о работе САП и НАБУ и торможения процесса назначения главы БЭБ. Кроме того, депутаты подали в Раду законопроект об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований (ГБР), а один из инициаторов законопроекта нардеп Железняк уже говорит, что будет добиваться внесение условия о перезапуске работы ГБР в программу МВФ.

Когда ждать решение

Украина уже в ближайшие недели планирует представить МВФ предложения по заключению новой программы финансовой поддержки. К концу года эта программа должна быть подготовлена для утверждена советом директоров Фонда.

"В конце августа будет работать миссия МВФ. В рамках этого диалога будет обсуждаться вопрос или о пересмотре программы в декабре, или о заключении новой программы", – сказал собеседник "РБК-Украина".

Напомним, ранее мы писали о том, что в МВФ насмешили украинцев новым прогнозом по срокам окончания войны.