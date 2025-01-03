Доллар по 42 – это только цветочки: каким прогнозируется курс в ближайшие четыре года

В 2025 году курс американской валюты составит 45 гривен, а в 2029 году — 51,7 гривны, по прогнозам МВФ

В 2025 году аналитики прогнозируют, что курс доллара может вырасти более 45 гривен. А уже в течение следующих трех лет показатели могут достичь от 48,6 до 51,7 гривны.

Прогноз по курсу доллара на 2025-2029 годы дал Международный валютный фонд. За этот период гривна, вероятно, существенно обесценится.

Сколько будет стоить американская валюта до 2029 года включительно:

среднегодовой курс в 2025 году составит 45 гривен;

в 2026 году — 48,6 гривны;

в 2027 году – 48,6 гривны;

в 2028 году – 50,2 гривны;

в 2029 году – 51,7 гривны.

По словам аналитиков МВФ, глобальная инфляция будет стабильно снижаться до 4,5% в текущем году.

Курс доллара в Украине по состоянию на 3 января

По данным портала Минфин, в пятницу, 3 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,85 грн (покупка) и 42,45 (продажа). Наличный курс — 42,45 (покупка) и 42,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,0385 грн.

Ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли спада курса доллара в Украине после праздников.