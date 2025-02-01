Возглавлял не только МВФ: что известно об умершем экс-президенте Германии Хорсте Келере

Келер ушел в отставку в 2010 году

В субботу, 1 февраля, стало известно о смерти бывшего президента Федеративной Республики Германия Хорста Келера. Ему был 81 год.

Об этом сообщает Deutsche Welle. Причиной смерти политика послужила длительная и тяжелая болезнь.

Соболезнование семье Келера выразил нынешний Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он назвал смерть Келера "потерей" не только для ФРГ, но и для всего мира. Он также назвал период президентства Келера "удачным для Германии".

Кем еще был Келер

Он начал карьеру государственного служащего в Министерстве экономики ФРГ в 1976 году. В 1990 году он стал секретарем в Федеральном министерстве финансов Германии. В начале 1990-х во время заключения Маастрихтского договора о создании Европейского валютного союза он возглавлял переговорную группу от Германии.

В 1993 году Келер возглавил Европейский банк реконструкции и развития, в 2000 — Международный валютный фонд. Через четыре года он стал президентом Федеративной Республики Германия и продержался на этом посту 6 лет, до 2010 года.

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